Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 18 ноября русские войска атаковали Украину баллистикой и 11 беспилотниками. Силы ПВО сбили 8 БпЛА.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 18 ноября 2024 (с 19.30 17 ноября) враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл. — РФ.

Также из Курщины враг выпустил 11 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

В общей сложности 8 ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БПЛА были локационно потеряны.

Фото — t.me/ComAFUA

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 17 ноября

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом была в Одессе.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия за этот год.

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА: