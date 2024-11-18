Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 18 ноября русские войска атаковали Украину баллистикой и 11 беспилотниками. Силы ПВО сбили 8 БпЛА.
Главные тезисы
- Российские войска устроили массированную атаку на Украину баллистикой и беспилотниками.
- Силы противовоздушной обороны сбили 8 беспилотников типа Shahed в разных областях Украины.
- В результате атаки РФ на Украину есть сбивание 144 воздушных целей, включая гиперзвуковые ракеты и управляемые авиационные ракеты.
- В течение ночи действовали все силы и средства противовоздушной обороны для защиты территории Украины.
- Это восьмая массированная атака на энергетические предприятия Украины в этом году, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 18 ноября 2024 (с 19.30 17 ноября) враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл. — РФ.
Также из Курщины враг выпустил 11 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
В общей сложности 8 ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БПЛА были локационно потеряны.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину 17 ноября
Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом была в Одессе.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия за этот год.
Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:
одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
одна баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:
1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-