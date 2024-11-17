Силы ПВО сбили 144 воздушных целей РФ — среди них 102 ракеты и 42 дрона

В ночь на 17 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины ракетами разных типов, а также ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 144 воздушные цели, включая 102 ракеты и 42 дрона, в ходе массированной атаки РФ на Украину.
- Противовоздушная оборона действовала активно, используя авиацию, зенитные ракетные системы и другие средства.
- Удар был нанесен по энергетическим объектам, что привело к значительному ущербу и гибели людей в различных областях Украины.
- Российские войска привлекли стратегические бомбардировщики и истребители в массированном ударе, оставив своих носителей в трудной ситуации.
- Массированная атака на энергетические предприятия стала восьмой за год, подчеркивая важность противовоздушной обороны и ее роль в защите стратегических объектов.
В Воздушных силах раскрыли детали массированного удара РФ на Украину
Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:
одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
одна баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:
1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БПЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.
По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей. — носители крылатых ракет.
Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Украину
Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.
Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год.
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