Силы ПВО сбили 144 воздушных целей РФ — среди них 102 ракеты и 42 дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 144 воздушных целей РФ — среди них 102 ракеты и 42 дрона

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 144 воздушных целей РФ — среди них 102 ракеты и 42 дрона
Read in English
Читати українською

В ночь на 17 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины ракетами разных типов, а также ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 144 воздушные цели, включая 102 ракеты и 42 дрона, в ходе массированной атаки РФ на Украину.
  • Противовоздушная оборона действовала активно, используя авиацию, зенитные ракетные системы и другие средства.
  • Удар был нанесен по энергетическим объектам, что привело к значительному ущербу и гибели людей в различных областях Украины.
  • Российские войска привлекли стратегические бомбардировщики и истребители в массированном ударе, оставив своих носителей в трудной ситуации.
  • Массированная атака на энергетические предприятия стала восьмой за год, подчеркивая важность противовоздушной обороны и ее роль в защите стратегических объектов.

В Воздушных силах раскрыли детали массированного удара РФ на Украину

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

  • одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

  • 8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";

  • 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:

  • 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

  • 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

Фото — t.me/kpszsu

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БПЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины — в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях .

По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей. — носители крылатых ракет.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракетами и 90 дронами
Владимир Зеленский
РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракетами и 90 дронами
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ
Олег Кипер / Одесская ОВА
В Одесской области погибли два человека в результате обстрела РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?