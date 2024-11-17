Силы ПВО сбили 144 воздушных целей РФ — среди них 102 ракеты и 42 дрона

В ночь на 17 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины ракетами разных типов, а также ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

В Воздушных силах раскрыли детали массированного удара РФ на Украину

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:

1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

Фото — t.me/kpszsu

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БПЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины — в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях . Поделиться

По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей. — носители крылатых ракет.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.