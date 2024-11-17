Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема

Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
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Источник:  online.ua

Российские войска 17 ноября совершили комбинированную воздушную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и дроны-камикадзе. В ряде областей раздались взрывы, также есть погибшие.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину, применив разные типы ракет и дроны-камикадзе.
  • Принадлежность двух погибших и раненых в результате обстрела в Николаеве подтверждена ГСЧС.
  • РФ использует различные типы ракетных ударов, включая крылатые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты, угрожая безопасности разных областей Украины.
  • Украинская энергетическая система под угрозой в результате атаки РФ на объекты генерации и передачи электроэнергии.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

В Киеве во время работы ПВО раздались серии взрывов. Известно о пожаре в Печерском районе, где обломок дрона попал в жилой дом. Пострадали две женщины, одна из них была госпитализирована.

Также в Голосеевском районе обломок ракеты упал возле супермаркета, в Деснянском обломки дронов упали на крышу недостроя и на открытой местности.

Фото — ГСЧС

В Николаеве российские обстрелы повредили жилищный сектор. Погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Фото — ГСЧС

В Ровно зафиксирован ракетный удар, о пострадавших пока не сообщается.

Во Львовской области из-за падения обломков ракеты в Червоноградском районе загорелись гаражи и автомобиль.

Также в Одессе возникли перебои с электричеством. В настоящее время весь электротранспорт в городе не работает. Воздушные силы ВСУ несколько раз писали о крылатых ракетах, угрожающих области.

РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине

По словам министра энергетики Германа Галущенко, атака направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии.

Оператор системы передачи ввел экстренные отключения света в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Житомирской, Кировоградской областях и Одессе.

Что применила РФ для новой атаки по Украине

Как отмечают военные, в 05:42 зафиксирован запуск ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Мониторинговые группы сообщили о взлете 17 самолетов, но не уточнили, все ли они совершили пуски.

  • Дроны-камикадзе

Еще с вечера кафиры запускали ударные беспилотники, вероятно, типа Shahed . Атаки осуществлялись несколькими группами и волнами в течение ночи.

  • Крылатые ракеты "Калибр"

Утром из Черного моря произведены пуски крылатых ракет морского базирования. Четыре российских ракетоносителя в акватории могли выпустить до 24 ракет "Калибр".

  • Баллистические ракеты

Воздушные силы сообщили об угрозе запусков баллистики из временно оккупированной Феодосии. Известно о пусках баллистических ракет на Кропивницкий и крылатых ракет в Киев.

  • Аэробалистические ракеты "Кинжал"

Зафиксированы пуски ракет "Кинжал" из Тамбова. Они направлялись в сторону Киева, Харькова и Кременчуга.

Военные ВСУ продолжают отслеживать движение ракет, а подразделения ПВО активно работают над отражением воздушной угрозы.

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