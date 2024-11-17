Росія масовано атакує ракетами Україну — під ударом енергосистема

Російські війська 17 листопада здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і дрони-камікадзе. У низці областей пролунали вибухи, також є загиблі.

Що відомо наразі про наслідки атаки РФ на Україну

У Києві під час роботи ППО пролунали серії вибухів. Відомо про пожежу в Печерському районі, де уламок дрона влучив у житловий будинок. Постраждали дві жінки, одну з них госпіталізували.

Також у Голосіївському районі уламок ракети впав біля супермаркету, у Деснянському уламки дронів впали на дах недобудови та на відкритій місцевості.

Фото — ДСНС

У Миколаєві російські обстріли пошкодили житловий сектор. Загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Фото — ДСНС

У Рівному зафіксовано ракетний удар, про постраждалих наразі не повідомляється.

У Львівській області через падіння уламків ракети в Червоноградському районі загорілися гаражі та автомобіль.

Також в Одесі виникли перебої з електрикою. Наразі весь електротранспорт у місті не працює. Повітряні сили ЗСУ кілька разів писали про крилаті ракети, які загрожують області.

РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атака спрямована на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Оператор системи передачі запровадив екстрені відключення світла в Києві, Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській областях і в Одесі.

Що застосувала РФ для нової атаки по Україну

Як зазначають військові, о 05:42 зафіксовано запуск ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Моніторингові групи повідомили про зліт 17 літаків, але не уточнили, чи всі вони здійснили пуски.

Дрони-камікадзе

Ще з вечора окупанти запускали ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed. Атаки здійснювалися кількома групами та хвилями протягом ночі.

Крилаті ракети "Калібр"

Уранці із Чорного моря здійснено пуски крилатих ракет морського базування. Чотири російські ракетоносії в акваторії могли випустити до 24 ракет "Калібр".

Балістичні ракети

Повітряні сили повідомили про загрозу запусків балістики з тимчасово окупованої Феодосії. Відомо про пуски балістичних ракет на Кропивницький і крилатих ракет на Київ.

Аеробалістичні ракети "Кинджал"

Зафіксовано пуски ракет "Кинджал" із Тамбова. Вони прямували в бік Києва, Харкова та Кременчука.

Військові ЗСУ продовжують відстежувати рух ракет, а підрозділи ППО активно працюють над відбиттям повітряної загрози.