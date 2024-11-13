Сили ППО збили чотири ракети та 37 "шахедів" під час масштабної атаки на Україну

У ніч на 13 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по території України, випустивши крилаті й балістичні ракети та майже сотню дронів. Загалом Повітряні сили зафіксували 96 повітряних цілей.
Головні тези:
- Силові структури ППО відбили комбіновану атаку Росії, під час якої були знищені 4 ракети та 37 безпілотників.
- Участі в атаку взяли ракети різних типів, включаючи крилаті та балістичні, запущені з різних областей РФ.
- Завдяки ефективній роботі зенітних ракетних військ та авіації вдалося відбити значну кількість цілей, спрямованих на українську територію.
- Президент України Володимир Зеленський відзначив успіх ППО та партнерів за допомогу у захисті країни від зовнішньої агресії.
- Ефективна робота ППО відкриває шлях до миру та захищає життя іноземних громадян на українській території.
У Повітряних силах розкрили деталі масованої атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, серед виявлених загроз:
дві зенітні керовані ракети С-300, випущені з Курської області РФ по території Сумщини;
дві крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря;
дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області;
90 ударних безпілотників "Шахед" та інших невстановлених дронів, які злетіли з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.
Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
На ранок, станом на 10:00, підтверджено знищення двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 37 ворожих безпілотників над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.
Крім того, 47 безпілотників було виявлено в різних регіонах України, однак місця їхнього падіння або знищення ще уточнюються. Два дрони залишили повітряний простір України, направившись у бік Білорусі та Росії, ще два залишаються в повітрі, де триває активна бойова робота.
Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Київ
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, 13 листопада був черговий комбінований удар Росії по наших містах, і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО.
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