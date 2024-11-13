Сили ППО збили чотири ракети та 37 "шахедів" під час масштабної атаки на Україну

І важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ — це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО — це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі.