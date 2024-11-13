Сили ППО збили чотири ракети та 37 "шахедів" під час масштабної атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили чотири ракети та 37 "шахедів" під час масштабної атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили чотири ракети та 37 "шахедів" під час масштабної атаки на Україну

У ніч на 13 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по території України, випустивши крилаті й балістичні ракети та майже сотню дронів. Загалом Повітряні сили зафіксували 96 повітряних цілей.

Головні тези:

  • Силові структури ППО відбили комбіновану атаку Росії, під час якої були знищені 4 ракети та 37 безпілотників.
  • Участі в атаку взяли ракети різних типів, включаючи крилаті та балістичні, запущені з різних областей РФ.
  • Завдяки ефективній роботі зенітних ракетних військ та авіації вдалося відбити значну кількість цілей, спрямованих на українську територію.
  • Президент України Володимир Зеленський відзначив успіх ППО та партнерів за допомогу у захисті країни від зовнішньої агресії.
  • Ефективна робота ППО відкриває шлях до миру та захищає життя іноземних громадян на українській території.

У Повітряних силах розкрили деталі масованої атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, серед виявлених загроз:

  • дві зенітні керовані ракети С-300, випущені з Курської області РФ по території Сумщини;

  • дві крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря;

  • дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області;

  • 90 ударних безпілотників "Шахед" та інших невстановлених дронів, які злетіли з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.

Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На ранок, станом на 10:00, підтверджено знищення двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 37 ворожих безпілотників над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.

Фото — t.me/kpszsu

Крім того, 47 безпілотників було виявлено в різних регіонах України, однак місця їхнього падіння або знищення ще уточнюються. Два дрони залишили повітряний простір України, направившись у бік Білорусі та Росії, ще два залишаються в повітрі, де триває активна бойова робота.

Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Київ

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, 13 листопада був черговий комбінований удар Росії по наших містах, і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО.

І важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ — це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО — це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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