Сили ППО збили 62 "шахеди" під час масштабної атаки РФ на Україну

В ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші військові виявили 145 повітряних цілей, сили ППО збила 62 ворожих дрони.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 10 листопада 2024 року РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА.

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід 145-ти повітряних цілей — ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –РФ., мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото — facebook.com/kpszsu

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

Армія РФ обстріляла дронами Одесу

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.

Також силами та засобами протиповітряної оборони у ніч проти 10 листопада були знищені близько 15 російських ударних безпілотників, які ворог спрямував для обстрілу Києва. У столиці руйнувань та потерпілих немає.

Зокрема, у Києві повітряну тривогу оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже п'ять годин.