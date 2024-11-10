Сили ППО збили 62 "шахеди" під час масштабної атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 62 "шахеди" під час масштабної атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 62 "шахеди" під час масштабної атаки РФ на Україну

В ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші військові виявили 145 повітряних цілей, сили ППО збила 62 ворожих дрони.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили атаку на Україну 10 листопада за допомогою 145 дронів.
  • Сили протиповітряної оборони України збили 62 ворожі безпілотники в різних областях країни.
  • Атака окупантів призвела до руйнувань житлових будівель та інфраструктури, внаслідок чого постраждали дві людини.
  • Ударні безпілотники РФ намагалися обстріляти місто Одесу, однак вони були знищені силами протиповітряної оборони.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 10 листопада 2024 року РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА.

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід 145-ти повітряних цілей — ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –РФ., мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото — facebook.com/kpszsu

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

Армія РФ обстріляла дронами Одесу

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.

Також силами та засобами протиповітряної оборони у ніч проти 10 листопада були знищені близько 15 російських ударних безпілотників, які ворог спрямував для обстрілу Києва. У столиці руйнувань та потерпілих немає.

Зокрема, у Києві повітряну тривогу оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже п'ять годин.

Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Але і усі складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору відповідним чином ефективно реагують на нові виклики, — йдеться в заяві глави КМВА.

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