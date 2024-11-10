Силы ПВО сбили 62 "шахеда" во время масштабной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 62 "шахеда" во время масштабной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 62 "шахеда" во время масштабной атаки РФ на Украину
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В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши военные обнаружили 145 воздушных целей, силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили атаку на Украину 10 ноября с использованием 145 дронов “шахед”.
  • Силы ПВО Украины сумели сбить 62 вражеских беспилотника, предотвратив разрушения и жертвы среди мирного населения.
  • Атака оккупантов привела к повреждению жилых зданий и инфраструктуры в Одессе, но силы противовоздушной обороны действовали оперативно и эффективно.
  • Украинская противовоздушная оборона уничтожила около 15 российских ударных дронов, направленных на Киев.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 10 ноября 2024 года РФ атаковала Украину рекордным количеством БПЛА.

В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск –РФ., мыс Чауда — временно оккупированный Крым.

По состоянию на 09.30 подтверждено убыток 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Фото — facebook.com/kpszsu

67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Армия РФ обстреляла дронами Одессу

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.

Пока известно о двух пострадавших в результате атаки.

Также силами и средствами противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября были уничтожены около 15 российских ударных беспилотников, которые враг направил для обстрела Киева. В столице разрушений и потерпевших нет.

В частности, в Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, и суммарно она продлилась почти пять часов.

В последнее время противник стал менять тактику применения своих беспилотников. Но и все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства, соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы, — говорится в заявлении главы КМВА.

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