Силы ПВО сбили 62 "шахеда" во время масштабной атаки РФ на Украину

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши военные обнаружили 145 воздушных целей, силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 10 ноября 2024 года РФ атаковала Украину рекордным количеством БПЛА.

В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск –РФ., мыс Чауда — временно оккупированный Крым.

По состоянию на 09.30 подтверждено убыток 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Фото — facebook.com/kpszsu

67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Армия РФ обстреляла дронами Одессу

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.

Пока известно о двух пострадавших в результате атаки.

Также силами и средствами противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября были уничтожены около 15 российских ударных беспилотников, которые враг направил для обстрела Киева. В столице разрушений и потерпевших нет.

В частности, в Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, и суммарно она продлилась почти пять часов.