Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Ночью 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты почти четыре десятка БПЛА.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины сбили 38 беспилотников, запущенных вооруженными силами РФ в ходе воздушной атаки на Украину.
- В ходе атаки были запущены управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П, а также 63 ударных дрона типа 'Shahed'.
- Никакие попадания в критическую инфраструктуру не были допущены, население не пострадало.
- Оперативные службы продолжают работу по обеспечению безопасности страны и фиксации последствий воздушной атаки.
- Военные детали атаки РФ на Украину и подчеркивают высокий уровень готовности украинских военных при отражении вражеской угрозы.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, армия РФ в ночь на 6 ноября запустила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области. Запуск производился с акватории Черного моря
Кроме того, противник запустил по Украине всего 63 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Запуск — по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (в России) и Чауда (оккупированный Крым).
В отражение российской воздушной атаки были вовлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 07:30 подтверждено убыток 38 БПЛА противника над территориями девяти областей, а именно — в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.
Также еще 20 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Кроме того, еще 2 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны, и работа ПВО продолжается.
Россия раз атаковала Киевщину БпЛА
Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.
Также известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
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