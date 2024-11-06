Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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Ночью 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты почти четыре десятка БПЛА.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины сбили 38 беспилотников, запущенных вооруженными силами РФ в ходе воздушной атаки на Украину.
  • В ходе атаки были запущены управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П, а также 63 ударных дрона типа 'Shahed'.
  • Никакие попадания в критическую инфраструктуру не были допущены, население не пострадало.
  • Оперативные службы продолжают работу по обеспечению безопасности страны и фиксации последствий воздушной атаки.
  • Военные детали атаки РФ на Украину и подчеркивают высокий уровень готовности украинских военных при отражении вражеской угрозы.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, армия РФ в ночь на 6 ноября запустила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области. Запуск производился с акватории Черного моря

Кроме того, противник запустил по Украине всего 63 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Запуск — по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (в России) и Чауда (оккупированный Крым).

В отражение российской воздушной атаки были вовлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 подтверждено убыток 38 БПЛА противника над территориями девяти областей, а именно — в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

Также еще 20 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Кроме того, еще 2 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны, и работа ПВО продолжается.

Россия раз атаковала Киевщину БпЛА

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Также известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

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