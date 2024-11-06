Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Ночью 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты почти четыре десятка БПЛА.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, армия РФ в ночь на 6 ноября запустила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П для ударов по Одесской области. Запуск производился с акватории Черного моря

Кроме того, противник запустил по Украине всего 63 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Запуск — по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел (в России) и Чауда (оккупированный Крым).

В отражение российской воздушной атаки были вовлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 подтверждено убыток 38 БПЛА противника над территориями девяти областей, а именно — в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

Также еще 20 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Кроме того, еще 2 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны, и работа ПВО продолжается.

Россия раз атаковала Киевщину БпЛА

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Поделиться

Также известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.