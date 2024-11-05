Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, управляемыми авиабомбами и запустили 79 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты во время атаки РФ на Украину.
  • Российские войска запустили 79 ударных БПЛА и управляемые ракеты, на которые были успешно совершены удары по ПВО.
  • Детали атаки указывают на то, что оккупанты совершали нападения по разным направлениям, но общая оборонная стратегия Украины была успешной.
  • Вражеские цели были уничтожены, а жертвы и критические повреждения среди населения не зафиксированы.
  • Оперативные службы продолжают работать над фиксацией последствий атак и защитой территории Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесщине, атаковали КАБами Харьковщину и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Фото — t.me/ComAFUA

30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще один вернулся в Россию.

Россия в очередной раз атаковала дронами Киевщину

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, тревога длилась почти 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Враждебные цели были уничтожены.

Глава ОВА сообщил, что пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено.

Пока известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома. Оперативные службы работают над фиксацией последствий атаки в Киевскую область.

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