В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, управляемыми авиабомбами и запустили 79 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты во время атаки РФ на Украину.
- Российские войска запустили 79 ударных БПЛА и управляемые ракеты, на которые были успешно совершены удары по ПВО.
- Детали атаки указывают на то, что оккупанты совершали нападения по разным направлениям, но общая оборонная стратегия Украины была успешной.
- Вражеские цели были уничтожены, а жертвы и критические повреждения среди населения не зафиксированы.
- Оперативные службы продолжают работать над фиксацией последствий атак и защитой территории Украины.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесщине, атаковали КАБами Харьковщину и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.
30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще один вернулся в Россию.
Россия в очередной раз атаковала дронами Киевщину
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, тревога длилась почти 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Враждебные цели были уничтожены.
Глава ОВА сообщил, что пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено.
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