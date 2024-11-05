Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты во время атаки РФ на Украину.

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, управляемыми авиабомбами и запустили 79 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 48 дронов и две ракеты.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесщине, атаковали КАБами Харьковщину и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Орел РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Фото — t.me/ComAFUA

30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще один вернулся в Россию.

Россия в очередной раз атаковала дронами Киевщину

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, тревога длилась почти 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Враждебные цели были уничтожены.

Глава ОВА сообщил, что пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено.