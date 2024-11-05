Сили ППО збили 48 дронів та дві ракети під час атаки РФ на Україну.

У ніч на 5 листопада російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, керованими авіабомбами та запустили 79 ударних БпЛА. Сили ППО збили 48 дронів та дві ракети.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

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30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію.

Росія вкотре атакувала дронами Київщину

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

Очільник ОВА повідомив, що постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.