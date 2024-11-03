Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 3 листопада РФ запустила по Україні 96 ударних БПЛА та авіаційну ракету Х-59/69. Сили ППО підтвердили збиття ракети та 66 дронів.

Головні тези:

  • Сили ППО відбили атаку РФ, збивши 66 безпілотників та одну ракету Х-59/69.
  • Усі безпілотники, що загрожували столиці, були знешкоджені внаслідок успішної реакції сил оборони України.
  • В результаті відбиття атаки фіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах Києва.
  • Російський ворог завдавав удари із повітряного простору Курської області та з різних напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська.
  • Більше 27 безпілотників РФ втрачено локаційно, один БпЛА полетів у Білорусь при спробі атаки на Україну.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на України

Як зазначають військові, у ніч на 03 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

Наразі в повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.

РФ вкотре атакувала дронами Київ

Як повідомили в КМВА, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.

Пожежі та постраждалих немає.

Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.

На Київ БпЛА заходили різними курсами й знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошували двічі, сумарно вона тривала пʼять з половиною годин.

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.

Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.

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