Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 3 листопада РФ запустила по Україні 96 ударних БПЛА та авіаційну ракету Х-59/69. Сили ППО підтвердили збиття ракети та 66 дронів.
Головні тези:
- Сили ППО відбили атаку РФ, збивши 66 безпілотників та одну ракету Х-59/69.
- Усі безпілотники, що загрожували столиці, були знешкоджені внаслідок успішної реакції сил оборони України.
- В результаті відбиття атаки фіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах Києва.
- Російський ворог завдавав удари із повітряного простору Курської області та з різних напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська.
- Більше 27 безпілотників РФ втрачено локаційно, один БпЛА полетів у Білорусь при спробі атаки на Україну.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на України
Як зазначають військові, у ніч на 03 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.
Наразі в повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.
РФ вкотре атакувала дронами Київ
Як повідомили в КМВА, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.
Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.
Пожежі та постраждалих немає.
Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.
Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.
Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.
Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-