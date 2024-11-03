Сили ППО збили 66 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 3 листопада РФ запустила по Україні 96 ударних БПЛА та авіаційну ракету Х-59/69. Сили ППО підтвердили збиття ракети та 66 дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на України

Як зазначають військові, у ніч на 03 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл, 96-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Поширити

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

Наразі в повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється.

РФ вкотре атакувала дронами Київ

Як повідомили в КМВА, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.

Пожежі та постраждалих немає.

Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.

На Київ БпЛА заходили різними курсами й знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошували двічі, сумарно вона тривала пʼять з половиною годин. Поширити

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.