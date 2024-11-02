Росія атакувала Україну понад 2 тис шахедів у жовтні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну понад 2 тис шахедів у жовтні

Володимир Зеленський
шахед

Президент України Володимир Зеленський наголошує: росіяни досі використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для шахедів та ракет, які застосовуються для атак на Україну. Так, у жовтні Росія запустила по нашій країні понад 2 тис БпЛА “Шахед”.

Головні тези:

  • Росія використовує компоненти з Китаю, Європи та США для шахедів та ракет, якими атакує Україну.
  • У жовтні Росія запустила понад 2 тисячі шахедів по Україні, що створює загрозу для національної безпеки.
  • Необхідно зміцнювати контроль над експортом спеціальних деталей та ресурсів усередині і за межами країни для запобігання обходу санкцій Росією.

Росія щодоби атакує Україну шахедами — Зеленський

За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "Шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби.

Така кількість "Шахедів" — це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки — багато мікровнесків у постійний російський терор.

Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну. Так само як із "Шахедами" — з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн.

Кожна схема обходу санкцій — це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати, наголосив Зеленський.

Атака РФ по Україні 2 листопада

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки по Україні окупаційна армія РФ використала 71 БпЛА типу Shahed та керовану авіаракету Х-31П.

1 ракета Х-31П була випущена із повітряного простору Бєлгородської обл. Водночас безпілотники країна-агресорка запускала із напрямків Орел, Курськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах станом на 11 ранку 2 листопада підтвердили збиття 39 ворожих дронів, 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію.

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