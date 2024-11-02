Росія атакувала Україну понад 2 тис шахедів у жовтні

Президент України Володимир Зеленський наголошує: росіяни досі використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для шахедів та ракет, які застосовуються для атак на Україну. Так, у жовтні Росія запустила по нашій країні понад 2 тис БпЛА “Шахед”.

Росія щодоби атакує Україну шахедами — Зеленський

За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "Шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби.

Така кількість "Шахедів" — це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Володимир Зеленський Президент України

Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки — багато мікровнесків у постійний російський терор.

Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну. Так само як із "Шахедами" — з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Поширити

Кожна схема обходу санкцій — це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати, наголосив Зеленський.

Атака РФ по Україні 2 листопада

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки по Україні окупаційна армія РФ використала 71 БпЛА типу Shahed та керовану авіаракету Х-31П.

1 ракета Х-31П була випущена із повітряного простору Бєлгородської обл. Водночас безпілотники країна-агресорка запускала із напрямків Орел, Курськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.