Росія атакувала Україну понад 2 тис шахедів у жовтні

Президент України Володимир Зеленський наголошує: росіяни досі використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для шахедів та ракет, які застосовуються для атак на Україну. Так, у жовтні Росія запустила по нашій країні понад 2 тис БпЛА “Шахед”.
Головні тези:
- Росія використовує компоненти з Китаю, Європи та США для шахедів та ракет, якими атакує Україну.
- У жовтні Росія запустила понад 2 тисячі шахедів по Україні, що створює загрозу для національної безпеки.
- Необхідно зміцнювати контроль над експортом спеціальних деталей та ресурсів усередині і за межами країни для запобігання обходу санкцій Росією.
Росія щодоби атакує Україну шахедами — Зеленський
За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "Шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби.
Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки — багато мікровнесків у постійний російський терор.
Кожна схема обходу санкцій — це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати, наголосив Зеленський.
Атака РФ по Україні 2 листопада
За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки по Україні окупаційна армія РФ використала 71 БпЛА типу Shahed та керовану авіаракету Х-31П.
1 ракета Х-31П була випущена із повітряного простору Бєлгородської обл. Водночас безпілотники країна-агресорка запускала із напрямків Орел, Курськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-