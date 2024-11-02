Россия атаковала Украину более 2 тыс шахедов в октябре
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину более 2 тыс шахедов в октябре

Владимир Зеленский
шахед
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для шахедов и ракет, которые применяются для атак на Украину. Так, в октябре Россия запустила по нашей стране более 2 тыс БпЛА "Шахед".

Главные тезисы

  • Россия запустила более 2 тыс шахедов по Украине в октябре, создавая угрозу национальной безопасности.
  • Необходимо укреплять контроль за экспортом специальных деталей и ресурсов, чтобы предотвратить обход санкций Россией.
  • Российская атака с использованием шахедов и ракет, содержащих компоненты из других стран, является нарушением международного права.

Россия ежесуточно атакует Украину шахедами — Зеленский

За октябрь месяц более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки.

Такое количество "Шахедов" — это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Все это поставляется в Россию из-за границы. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки много микровзносов в постоянный российский террор.

Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать гораздо больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с "Шахедами" — с российскими ракетами. Все они содержат компоненты из других стран.

Каждая схема обхода санкций — это преступление против людей и мира. И именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимов в Иране и Северной Корее. Это глобальная опасность. И только глобальным, специальным давлением это можно преодолеть, подчеркнул Зеленский.

Атака РФ по Украине 2 ноября

По информации командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки по Украине оккупационная армия РФ использовала 71 БпЛА типа Shahed и управляемую авиаракету Х-31П.

1 ракета Х-31П была выпущена из воздушного пространства Белгородской обл. В то же время беспилотники страна-агрессорка запускала по направлениям Орел, Курск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Воздушных силах по состоянию на 11 утра 2 ноября подтвердили ущерб 39 вражеских дронов, 21 беспилотник локационно потеряно, 5 БпЛА вернулись в Россию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?