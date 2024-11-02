Россия атаковала Украину более 2 тыс шахедов в октябре

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для шахедов и ракет, которые применяются для атак на Украину. Так, в октябре Россия запустила по нашей стране более 2 тыс БпЛА "Шахед".
Главные тезисы
- Россия запустила более 2 тыс шахедов по Украине в октябре, создавая угрозу национальной безопасности.
- Необходимо укреплять контроль за экспортом специальных деталей и ресурсов, чтобы предотвратить обход санкций Россией.
- Российская атака с использованием шахедов и ракет, содержащих компоненты из других стран, является нарушением международного права.
Россия ежесуточно атакует Украину шахедами — Зеленский
За октябрь месяц более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки.
Все это поставляется в Россию из-за границы. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки много микровзносов в постоянный российский террор.
Каждая схема обхода санкций — это преступление против людей и мира. И именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимов в Иране и Северной Корее. Это глобальная опасность. И только глобальным, специальным давлением это можно преодолеть, подчеркнул Зеленский.
Атака РФ по Украине 2 ноября
По информации командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки по Украине оккупационная армия РФ использовала 71 БпЛА типа Shahed и управляемую авиаракету Х-31П.
1 ракета Х-31П была выпущена из воздушного пространства Белгородской обл. В то же время беспилотники страна-агрессорка запускала по направлениям Орел, Курск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
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