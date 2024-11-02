Россия атаковала Украину более 2 тыс шахедов в октябре

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для шахедов и ракет, которые применяются для атак на Украину. Так, в октябре Россия запустила по нашей стране более 2 тыс БпЛА "Шахед".

Россия ежесуточно атакует Украину шахедами — Зеленский

За октябрь месяц более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки.

Такое количество "Шахедов" — это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор. Владимир Зеленский Президент Украины

Все это поставляется в Россию из-за границы. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки много микровзносов в постоянный российский террор.

Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать гораздо больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с "Шахедами" — с российскими ракетами. Все они содержат компоненты из других стран. Поделиться

Каждая схема обхода санкций — это преступление против людей и мира. И именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимов в Иране и Северной Корее. Это глобальная опасность. И только глобальным, специальным давлением это можно преодолеть, подчеркнул Зеленский.

Атака РФ по Украине 2 ноября

По информации командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки по Украине оккупационная армия РФ использовала 71 БпЛА типа Shahed и управляемую авиаракету Х-31П.

1 ракета Х-31П была выпущена из воздушного пространства Белгородской обл. В то же время беспилотники страна-агрессорка запускала по направлениям Орел, Курск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.