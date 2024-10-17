Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
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17 октября войска РФ атаковали Украину 56 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и управляемой авиационной ракетой Х-59. Воздушным силам удалось уничтожить 22 дрона.

Главные тезисы

  • Воздушные силы Украины успешно сбили 22 ударных БпЛА и беспилотников в ходе атаки РФ на Украину.
  • Активное противодействие РЭБ и воздушных сил обороны привело к локационной потере 27 ударных БПЛА и беспилотников.
  • В результате атаки РФ по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА.
  • Во время атаки на Киев российские ударные дроны повредили многоквартирный жилой дом, но пострадавших нет.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.

Фото — t.me/kpszsu

Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Свою ракету оккупанты выпустили из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны запускали из российских городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Киеве в результате атаки РФ поврежден жилой дом

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.

По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Попко отметил, что ударные беспилотники в Киев заходили волнами и по разным направлениям.

Тревогу в столице объявляли 4 раза, суммарно опасность продолжалась 3,5 часа.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада.

Разбитое оконное стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Потерпевших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет, — заявил мэр.

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