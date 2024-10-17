Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

17 октября войска РФ атаковали Украину 56 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и управляемой авиационной ракетой Х-59. Воздушным силам удалось уничтожить 22 дрона.
Главные тезисы
- Воздушные силы Украины успешно сбили 22 ударных БпЛА и беспилотников в ходе атаки РФ на Украину.
- Активное противодействие РЭБ и воздушных сил обороны привело к локационной потере 27 ударных БПЛА и беспилотников.
- В результате атаки РФ по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА.
- Во время атаки на Киев российские ударные дроны повредили многоквартирный жилой дом, но пострадавших нет.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.
Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.
Свою ракету оккупанты выпустили из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны запускали из российских городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В Киеве в результате атаки РФ поврежден жилой дом
Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.
По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Попко отметил, что ударные беспилотники в Киев заходили волнами и по разным направлениям.
Тревогу в столице объявляли 4 раза, суммарно опасность продолжалась 3,5 часа.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада.
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