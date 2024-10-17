Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

17 октября войска РФ атаковали Украину 56 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и управляемой авиационной ракетой Х-59. Воздушным силам удалось уничтожить 22 дрона.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны. Поделиться

Фото — t.me/kpszsu

Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Свою ракету оккупанты выпустили из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны запускали из российских городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Киеве в результате атаки РФ поврежден жилой дом

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.

По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Попко отметил, что ударные беспилотники в Киев заходили волнами и по разным направлениям.

Тревогу в столице объявляли 4 раза, суммарно опасность продолжалась 3,5 часа.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада.