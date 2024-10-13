Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 31 российский дрон над Украиной. Пока еще 36 "шахедов" локационно потеряны в разных регионах.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:

по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.

68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается.

Россияне атаковали Сумщину КАБами

Как сообщили в Сумской ОВА, в течение прошлого дня россияне совершили 34 обстрела Сумской области, атаковали КАБами, нанесли ракетный удар.

Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская общины.