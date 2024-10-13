Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 31 российский дрон над Украиной. Пока еще 36 "шахедов" локационно потеряны в разных регионах.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 31 вражеский БПЛА в различных областях Украины в ходе атаки России.
- Военные детально раскрыли детали атаки РФ на Украину, отмечая использование ракет и беспилотников в ударе.
- Российские силы атаковали Сумщину и другие области украинской территории, при этом совершив множество обстрелов и ракетных ударов.
- Воздушным силам и зенитным ракетным войскам удалось успешно отразить нападение, сбив 31 вражеский дрон.
- Активное противодействие РЭБ помогло локализовать и потерять локационно еще 36 вражеских беспилотников в различных регионах.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:
по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.
68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)
К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
Один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается.
Россияне атаковали Сумщину КАБами
Как сообщили в Сумской ОВА, в течение прошлого дня россияне совершили 34 обстрела Сумской области, атаковали КАБами, нанесли ракетный удар.
Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская общины.
По Речковской общине россияне совершили пуск КАБ, 3 взрыва.
По Краснопольской общине враг бил из миномета и FPV-дронами, 22 взрыва.
В Новослободской общине зафиксировали пуск КАБ, 1 взрыв.
Шалыгинское общество враг атаковал КАБ и FPV-дроном, 6 взрывов.
На Хотинскую общину произошли сбросы ВОГ с БпЛА, артиллерийские обстрелы — 11 взрывов.
По Миропольской общине россияне ударили из артиллерии и FPV-дронами, 24 взрыва.
На Великописаревское общество враг сбросил 4 мины.
По Белопольскому сообществу осуществлен пуск КАБ, 1 взрыв.
По Сумской общине россияне нанесли ракетный удар, 1 взрыв.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-