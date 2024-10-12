Атака РФ на Украину 12 октября. ПВО отчиталось о результатах работы

Ночью 12 октября во время противовоздушного боя силы ПВО Украины смогли уничтожить 24 российских БПЛА. Еще двое были локационно потеряны.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Украину были повреждены частные дома, предприятия и склады в Запорожье и Херсоне.
- По данным местных властей, в результате обстрелов российских оккупантов пострадали 6 человек.
- Украинские силы привлекли авиацию, зенитные ракетные войска и другие военные подразделения для успешного отражения вражеских атак.
Все подробности новой атаки РФ на Украину
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 октября 2024 года армия РФ ударила по Украине ракетами неустановленного типа (район пусков — Белгородская обл. — РФ).
Кроме того, она использовала 28 ударных БпЛА (район пусков — Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).
Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Во время длительного противовоздушного боя были сбиты 24 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.
Что известно о последствиях атаки РФ 12 октября
Под ударом врага в очередной раз оказалось Запорожье. Три человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате новой атаки россиян.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Несколько позже Федоров уточнил, что пострадали две женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка.
Кроме того, известно, что российские оккупанты обстреляли один из микрорайонов Херсона, в результате чего вспыхнул пожар в складах и на площадке открытого хранения отходов производства. Его уже удалось потушить.
Согласно последним данным, в результате российских обстрелов пострадали 3 человека.
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