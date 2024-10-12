Атака РФ на Украину 12 октября. ПВО отчиталось о результатах работы

Ночью 12 октября во время противовоздушного боя силы ПВО Украины смогли уничтожить 24 российских БПЛА. Еще двое были локационно потеряны.

Все подробности новой атаки РФ на Украину

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 октября 2024 года армия РФ ударила по Украине ракетами неустановленного типа (район пусков — Белгородская обл. — РФ).

Кроме того, она использовала 28 ударных БпЛА (район пусков — Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Во время длительного противовоздушного боя были сбиты 24 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.

В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локационно потеряны. Вместе к победе! — сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о последствиях атаки РФ 12 октября

Под ударом врага в очередной раз оказалось Запорожье. Три человека, среди которых ребенок, получили ранения в результате новой атаки россиян.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Предварительно три человека ранены, — написал он. Поделиться

Несколько позже Федоров уточнил, что пострадали две женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Кроме того, известно, что российские оккупанты обстреляли один из микрорайонов Херсона, в результате чего вспыхнул пожар в складах и на площадке открытого хранения отходов производства. Его уже удалось потушить.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Камышанах. В частности, повреждены 6 частных домов, участок газопровода, складские помещения, авто, — заявляют местные власти. Поделиться

Согласно последним данным, в результате российских обстрелов пострадали 3 человека.