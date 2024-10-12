Ситуация сложная. На фронте произошло 169 боевых столкновений
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация сложная. На фронте произошло 169 боевых столкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакуют позиции украинских войск. Несмотря на это, Силам обороны Украины удается уничтожать сотни солдат РФ и большое количество вражеской техники.

Главные тезисы

  • Украинские войска удачно отразили 32 атаки врага на Кураховском направлении.
  • Общие боевые потери российских оккупантов достигли более 667 тысяч человек.
  • Армия РФ совершила более 5000 обстрелов по территории Украины 11 октября.

Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 667 630 (+1 290) человек,

  • танков — 8 962 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 827 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 19 381 (+59) ед,

  • РСЗО — 1 230 (+1) ед,

  • средств ПВО — 976 (+0) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 947 (+110) ед,

  • крылатых ракет — 2 619 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 513 (+115) ед,

  • специальной техники — 3 434 (+38) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 11-12 октября — что известно

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в частности, сбросил 110 КАБ.

Более того, указано, что российские оккупанты совершили более 5000 обстрелов, из них 155 — из реактивных систем залпового огня и использовали для поражения более 1530 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Реки, Яструбино, Осоевка, Бессалевка, Бондаревщина, Рыбцы, Кисла Дубина, Степное, Обода, Юрьево, Ровно, Олешня, Екатериновка, Черкасская Лозовая, Искрисковщина, Волфино, Купьян , Новоегоровка, Ясногоровка, Северск, Закотное, Дилиевка, Краматорск, Валентиновка, Екатериновка, Александро-Калиново, Яблоновка, Калиново, Антоновка, Ясная Поляна, Золотая Нива, Макаровка, Богоявленка, Белогорье, Малая Токмачко, Орехово.

Кроме того, сообщается, что 11 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию РЭС и одно средство противовоздушной обороны противника.

Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага.

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