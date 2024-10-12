Ситуация сложная. На фронте произошло 169 боевых столкновений

Российские захватчики, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакуют позиции украинских войск. Несмотря на это, Силам обороны Украины удается уничтожать сотни солдат РФ и большое количество вражеской техники.
Главные тезисы
- Украинские войска удачно отразили 32 атаки врага на Кураховском направлении.
- Общие боевые потери российских оккупантов достигли более 667 тысяч человек.
- Армия РФ совершила более 5000 обстрелов по территории Украины 11 октября.
Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 667 630 (+1 290) человек,
танков — 8 962 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 17 827 (+27) ед,
артиллерийских систем — 19 381 (+59) ед,
РСЗО — 1 230 (+1) ед,
средств ПВО — 976 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 947 (+110) ед,
крылатых ракет — 2 619 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 513 (+115) ед,
специальной техники — 3 434 (+38) ед.
Ситуация на фронте 11-12 октября — что известно
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в частности, сбросил 110 КАБ.
Более того, указано, что российские оккупанты совершили более 5000 обстрелов, из них 155 — из реактивных систем залпового огня и использовали для поражения более 1530 дронов-камикадзе.
Кроме того, сообщается, что 11 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию РЭС и одно средство противовоздушной обороны противника.
Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага.
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