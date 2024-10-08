Как и зачем ФСБ охотится за украинскими детьми — расследование

В Украине все чаще встречаются случаи, когда дети становятся жертвами российских вербовщиков. Это крайне опасный тренд, ведь несовершеннолетние более уязвимы для вербовки, поскольку не могут осознавать и просчитывать последствия своих действий.
Главные тезисы
- Российские вербовщики активно привлекают детей к диверсиям в Украине, предлагая деньги за выполнение их заданий.
- ФСБ в большинстве случаев использует мессенджер Телеграм для общения с потенциальными поджигателями.
- Одна из главных целей спецслужб РФ – дестабилизация Украины.
В ФСБ знают, как манипулировать сознанием несовершеннолетних
Вербовка детей для осуществления диверсий в Украине приобретает невиданные масштабы, ведь российские спецслужбы тратят на это много денег и времени.
В большинстве случаев несовершеннолетних побуждают к поджогам авто военнослужащих ВСУ, оборудованию «Укрзализныци» или зданиям ТЦК.
Для поиска исполнителей, как правило, ФСБ использует мессенджер Телеграм. Все это происходит в группах с предложениями заработать "быстрые деньги".
К примеру, за поджог военного автомобиля российские спецслужбы обещают от одной тысячи долларов и выше, иногда даже 3000 тысяч долларов.
Понятно, что врагу легко соблазнить неокрепшую психику несовершеннолетнего на быстрые и, на первый взгляд, легкие деньги.
В чем заключается скрытая цель российских спецслужб
Однако, это не все. Как оказалось, используя видео на которых горят военные автомобили, ФСБ на самом деле хочет создать иллюзию того, что внутри Украины есть массовое сопротивление мобилизации и решению украинских властей.
Ключевая цель врага заключается во внутренней дестабилизации, а не просто уничтожении транспортных средств и имущества.
Согласно данным журналистов, сейчас задержанных поджигателей в Украине — более 150. Большинство из них уже ждут приговора суда за решеткой.
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