Как и зачем ФСБ охотится за украинскими детьми — расследование

В Украине все чаще встречаются случаи, когда дети становятся жертвами российских вербовщиков. Это крайне опасный тренд, ведь несовершеннолетние более уязвимы для вербовки, поскольку не могут осознавать и просчитывать последствия своих действий.

В ФСБ знают, как манипулировать сознанием несовершеннолетних

Вербовка детей для осуществления диверсий в Украине приобретает невиданные масштабы, ведь российские спецслужбы тратят на это много денег и времени.

В большинстве случаев несовершеннолетних побуждают к поджогам авто военнослужащих ВСУ, оборудованию «Укрзализныци» или зданиям ТЦК.

Для поиска исполнителей, как правило, ФСБ использует мессенджер Телеграм. Все это происходит в группах с предложениями заработать "быстрые деньги".

То, что выполнять такие задачи согласны дети, вербовщиков не волнует — наоборот убеждают "исполнителей", что им за это ничего не будет. Поделиться

К примеру, за поджог военного автомобиля российские спецслужбы обещают от одной тысячи долларов и выше, иногда даже 3000 тысяч долларов.

Понятно, что врагу легко соблазнить неокрепшую психику несовершеннолетнего на быстрые и, на первый взгляд, легкие деньги.

В чем заключается скрытая цель российских спецслужб

Однако, это не все. Как оказалось, используя видео на которых горят военные автомобили, ФСБ на самом деле хочет создать иллюзию того, что внутри Украины есть массовое сопротивление мобилизации и решению украинских властей.

Ключевая цель врага заключается во внутренней дестабилизации, а не просто уничтожении транспортных средств и имущества.

Главное — чтобы потом мы это видео смонтировали и выложили его в СМИ, что гневные граждане е**т ТЦК. Это делается для того, чтобы создать дестабилизацию внутри страны и привить негативное настроение по отношению к власти у людей, у народа. Поэтому вообще по**й, что там сгорит. Самое главное, что люди подумают. А если на ней символика, то люди подумают, что нужно. Понял? — это фрагмент разговора российского вербовщика с будущим поджигателем — несовершеннолетним парнем из одного из западных регионов Украины, который сейчас находится в тюрьме. Поделиться

Согласно данным журналистов, сейчас задержанных поджигателей в Украине — более 150. Большинство из них уже ждут приговора суда за решеткой.