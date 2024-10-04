В Новосибирске сожгли управление ФСБ — видео

Главное управление разведки Украины сообщает, что в стране-агрессорке России на одно управление ФСБ стало меньше. Более того, в оккупированном россиянами Энергодаре взорвали известного военного преступника.
Главные тезисы
- Растет количество людей, готовых на отчаянные шаги для уничтожения преступного режима в Кремле.
- Взрыв в Энергодаре привел к ликвидации коллаборанта и предателя Украины, сотрудничавшего с оккупантами.
- Украина продолжает борьбу против российской оккупации и добивается новых успехов.
Неизвестные атаковали и сожгли управление ФСБ
Согласно данным украинских разведчиков, 3 октября 2024 года в Новосибирске в России сгорело областное управление ФСБ.
ГУР сообщает, что в выбитое окно конторы чекистов неизвестные забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли.
Кроме того, ГУР обнародовало видеодоказательство, на котором видно, как пылает управление ФСБ РФ.
В оккупированном Энергодаре взорвали автомобиль с еще одним военным преступником
Как сообщают украинские разведчики, утром 4 октября 2024 года, около 07:00, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль.
На момент взрыва в нем находился военный преступник — начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич.
Что важно понимать, Короткий — коллаборант и предатель Украины, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации.
Кроме того, указно, что ликвидированный предатель постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии.
Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".
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