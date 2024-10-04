В Новосибирске сожгли управление ФСБ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Новосибирске сожгли управление ФСБ — видео

ГУР
пожар
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Главное управление разведки Украины сообщает, что в стране-агрессорке России на одно управление ФСБ стало меньше. Более того, в оккупированном россиянами Энергодаре взорвали известного военного преступника.

Главные тезисы

  • Растет количество людей, готовых на отчаянные шаги для уничтожения преступного режима в Кремле.
  • Взрыв в Энергодаре привел к ликвидации коллаборанта и предателя Украины, сотрудничавшего с оккупантами.
  • Украина продолжает борьбу против российской оккупации и добивается новых успехов.

Неизвестные атаковали и сожгли управление ФСБ

Согласно данным украинских разведчиков, 3 октября 2024 года в Новосибирске в России сгорело областное управление ФСБ.

ГУР сообщает, что в выбитое окно конторы чекистов неизвестные забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли.

Таких событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле. Борьба продолжается! — отмечает разведка Украины.

Кроме того, ГУР обнародовало видеодоказательство, на котором видно, как пылает управление ФСБ РФ.

В оккупированном Энергодаре взорвали автомобиль с еще одним военным преступником

Как сообщают украинские разведчики, утром 4 октября 2024 года, около 07:00, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль.

На момент взрыва в нем находился военный преступник — начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич.

Что важно понимать, Короткий — коллаборант и предатель Украины, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации.

После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией. Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских временно оккупированного Энергодара, — рассказывает пресс-служба ГУР.

Кроме того, указно, что ликвидированный предатель постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии.

Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".

ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

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