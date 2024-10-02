Киберспециалисты ГУР снова атаковали банковский сектор РФ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР снова атаковали банковский сектор РФ — источники

Кибератака
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Источник:  online.ua

Специалисты Главного управления разведки в очередной раз осуществили кибератаку на банковские ресурсы страны-агрессора России. Об этом Online.UA сообщили источники в ГУР.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР периодически атакуют банковский сектор России, вызывая серьезные технические проблемы.
  • Атаки ГУР приводят к сбоям в работе банковской системы и сервисов для пользователей РФ.
  • ГУР совершило кибератаки на банки и платежные системы в России, направленные на уничтожение внутренней информации компаний.

ГУР атаковало банковский сектор России

Киберспециалисты ГУР снова атаковали банковский сектор РФ, помогающий ей в войне против Украины.

Сбой в работе банка "Открытие"

Под киберударом попали Альфа-банк, банк «Открытие», а также телекоммуникационный оператор «Ростелеком».

Возник сбой в системе быстрых платежей, мобильные приложения и онлайн-банкинг тоже не работали. Проблемы с этим есть до сих пор.

Россияне жалуются на масштабный сбой в работе банков

Прокремлевские медиа после атаки украинских киберспециалистов писали, что в банках РФ признают глобальный сбой, однако не указывают причины.

Также не могут спрогнозировать сроки возобновления работы сервисов, добавил источник в ГУР.

Атаки ГУР на банковскую систему России

Предварительную кибератаку на банки РФ киберспециалисты ГУР совершили 14 сентября. В результате действий украинской разведки пострадали "Банк Россия" "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".

В сентябре была поражена сетевая инфраструктура России. Киберудар ГУР задел "Лукойл", Госавтоинспекцию, "Банк России" и органы власти. 18 серверов безвозвратно уничтожены.

В результате операции киберспециалистов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в период с 23 по 26 сентября атак подверглись более 800 серверам в разных регионах России.

24 августа ГУР осуществил кибератаку на серверы российских интернет-провайдеров и заблокировал "десятки" ресурсов промышленных объектов в России.

В середине августа киберспециалисты ГУР вместе с хакерской группой ВО Team вывели из строя оборудование провайдера "Вега" в Челябинской области. Без интернета и связи российское предприятие — разработчик ядерных боеприпасов. В результате Украина получила много полезной информации.

27 июля стало известно, что в результате кибератаки ГУР пользователи ряда российских банков не могут снять наличные деньги, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

15 июля украинская разведка и киберволонтеры ударили по 100 российских сайтов. В ГУР МО сообщили, что кибератаку направили на уничтожение внутренней информации компаний. Там отметили, что говорится о тех компаниях, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

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