Киберспециалисты ГУР снова атаковали банковский сектор РФ — источники

Специалисты Главного управления разведки в очередной раз осуществили кибератаку на банковские ресурсы страны-агрессора России. Об этом Online.UA сообщили источники в ГУР.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР периодически атакуют банковский сектор России, вызывая серьезные технические проблемы.
- Атаки ГУР приводят к сбоям в работе банковской системы и сервисов для пользователей РФ.
- ГУР совершило кибератаки на банки и платежные системы в России, направленные на уничтожение внутренней информации компаний.
ГУР атаковало банковский сектор России
Киберспециалисты ГУР снова атаковали банковский сектор РФ, помогающий ей в войне против Украины.
Под киберударом попали Альфа-банк, банк «Открытие», а также телекоммуникационный оператор «Ростелеком».
Возник сбой в системе быстрых платежей, мобильные приложения и онлайн-банкинг тоже не работали. Проблемы с этим есть до сих пор.
Также не могут спрогнозировать сроки возобновления работы сервисов, добавил источник в ГУР.
Атаки ГУР на банковскую систему России
Предварительную кибератаку на банки РФ киберспециалисты ГУР совершили 14 сентября. В результате действий украинской разведки пострадали "Банк Россия" "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".
В сентябре была поражена сетевая инфраструктура России. Киберудар ГУР задел "Лукойл", Госавтоинспекцию, "Банк России" и органы власти. 18 серверов безвозвратно уничтожены.
В результате операции киберспециалистов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в период с 23 по 26 сентября атак подверглись более 800 серверам в разных регионах России.
24 августа ГУР осуществил кибератаку на серверы российских интернет-провайдеров и заблокировал "десятки" ресурсов промышленных объектов в России.
В середине августа киберспециалисты ГУР вместе с хакерской группой ВО Team вывели из строя оборудование провайдера "Вега" в Челябинской области. Без интернета и связи российское предприятие — разработчик ядерных боеприпасов. В результате Украина получила много полезной информации.
27 июля стало известно, что в результате кибератаки ГУР пользователи ряда российских банков не могут снять наличные деньги, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.
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