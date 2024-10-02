Кіберфахівці ГУР знову атакували банківський сектор РФ — джерела

Спеціалісти Головного управління розвідки вчергове здійснили кібератаку на банківські ресурси країни-агресорки Росії. Про це Online.UA повідомили джерела у ГУР.

ГУР атакувало банківський сектор Росії

Кіберфахівці ГУР знову атакували банківський сектор РФ, який допомагає їй у війні проти України.

Збій у роботі банку "Открытие"

Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Открытие», а також телекомунікаційний оператор «Ростелеком».

Виник збій у системі швидких платежів, мобільні застосунки й онлайн-банкінг теж не працювали. Проблеми з цим є і досі.

Росіяни скаржаться на масштабний збій у роботі банків

Прокремлівські медіа після атаки українських кіберспеціалістів писали, що в банках РФ визнають глобальний збій, проте не вказують причин. Поширити

Також не можуть спрогнозувати терміни відновлення роботи сервісів, додали джерела в ГУР.

Атаки ГУР на банківську систему Росії

Попередню кібератаку на банки РФ кіберфахівці ГУР здійснили 14 вересня. Внаслідок дій української розвідки постраждали "Банк Россия" "Тинькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

У вересні була уражена мережева інфраструктура Росії. Кіберудар ГУР зачепив "Лукойл", Державтоінспекцію, "Банк Росії" та органи влади. 18 серверів безповоротно знищено.

В результаті операції кіберфахівців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в період з 23 по 26 вересня атак зазнали понад 800 серверів в різних регіонах Росії.

24 серпня ГУР здійснило кібератаку на сервери російських інтернет-провайдерів та заблокували "десятки" ресурсів промислових обʼєктів у Росії.

У середині серпня кіберфахівці ГУР разом із хакерською групою ВО Team вивели з ладу обладнання провайдера "Вега" у Челябінській області. Без інтернету та зв'язку російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів. У результаті цього Україна отримала багато корисної інформації.

27 липня стало відомо, що внаслідок кібератаки ГУР користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.