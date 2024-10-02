Кіберфахівці ГУР знову атакували банківський сектор РФ — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Кіберфахівці ГУР знову атакували банківський сектор РФ — джерела

Кібератака
Read in English
Джерело:  online.ua

Спеціалісти Головного управління розвідки вчергове здійснили кібератаку на банківські ресурси країни-агресорки Росії. Про це Online.UA повідомили джерела у ГУР.

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР здійснюють періодичні атаки на банківський сектор Росії, спричиняючи серйозні технічні проблеми.
  • Кіберпростір використовується для проведення електронних операцій з вражними впливами на фінансову систему країни-агресорки.
  • Атаки ГУР на банківські ресурси РФ мають мету завдачі шкоди економіці та політиці країни в контексті війни з Україною.
  • Кібератаки на банки і фінансові установи Росії призводять до збоїв у роботі банківської системи та сервісів для користувачів.
  • Дії кіберфахівців ГУР Головного управління розвідки відображають активність та ефективність у кіберпросторі з метою захисту національних інтересів України.

ГУР атакувало банківський сектор Росії

Кіберфахівці ГУР знову атакували банківський сектор РФ, який допомагає їй у війні проти України.

Збій у роботі банку "Открытие"

Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Открытие», а також телекомунікаційний оператор «Ростелеком».

Виник збій у системі швидких платежів, мобільні застосунки й онлайн-банкінг теж не працювали. Проблеми з цим є і досі.

Росіяни скаржаться на масштабний збій у роботі банків

Прокремлівські медіа після атаки українських кіберспеціалістів писали, що в банках РФ визнають глобальний збій, проте не вказують причин.

Також не можуть спрогнозувати терміни відновлення роботи сервісів, додали джерела в ГУР.

Атаки ГУР на банківську систему Росії

Попередню кібератаку на банки РФ кіберфахівці ГУР здійснили 14 вересня. Внаслідок дій української розвідки постраждали "Банк Россия" "Тинькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

У вересні була уражена мережева інфраструктура Росії. Кіберудар ГУР зачепив "Лукойл", Державтоінспекцію, "Банк Росії" та органи влади. 18 серверів безповоротно знищено.

В результаті операції кіберфахівців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в період з 23 по 26 вересня атак зазнали понад 800 серверів в різних регіонах Росії.

24 серпня ГУР здійснило кібератаку на сервери російських інтернет-провайдерів та заблокували "десятки" ресурсів промислових обʼєктів у Росії.

У середині серпня кіберфахівці ГУР разом із хакерською групою ВО Team вивели з ладу обладнання провайдера "Вега" у Челябінській області. Без інтернету та зв'язку російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів. У результаті цього Україна отримала багато корисної інформації.

27 липня стало відомо, що внаслідок кібератаки ГУР користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

15 липня українська розвідка та кіберволонтери вдарили по майже 100 російських сайтів. У ГУР МО повідомили, що кібератаку спрямували на те, аби знищити внутрішню інформацію компаній. Там зазначили, що мовиться про ті компанії, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Фахівці ГУР здійснили кібератаку на федеральний центр видачі цифрових підписів РФ
ГУР
Кібератака
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР завдали кіберудару по російському банку "Уралсіб" — джерела
ГУР завдали кіберудару по російському банку "Уралсіб" — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 російських серверів
кібератака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?