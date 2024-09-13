Фахівці ГУР здійснили кібератаку на федеральний центр видачі цифрових підписів РФ

11 вересня кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію в Росії ― під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр «Основаніє».
Головні тези:
- Фахівці ГУР спільно з BO Team здійснили кібератаку на федеральний центр видачі цифрових підписів РФ.
- Кібероперація призвела до знищення важливих даних та отримання бази даних на півтора мільйона цифрових підписів.
- Отримані дані українські хакери планують продати з метою забезпечення потреб Сил безпеки та оборони України.
- Крім того, ГУР атакували ряд російських ресурсів, причетних до виробництва зброї та військової інфраструктури.
- Ці кібератаки є важливою складовою в інформаційній війні між Україною та РФ.
Кіберфахівці ГУР “хакнули” федеральний центр видачі цифрових підписів Росії
Основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів.
Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вєртольоти россії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ», «Сєрєбро маґадана» та багато інших.
Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.
Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.
Що відомо про результати нової кібероперації ГУР
7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до виробництва зброї.
Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.
Серед них ― «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.
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