Фахівці ГУР здійснили кібератаку на федеральний центр видачі цифрових підписів РФ

11 вересня кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію в Росії ― під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр «Основаніє».

Кіберфахівці ГУР “хакнули” федеральний центр видачі цифрових підписів Росії

Основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів.

Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресорки, вважається однією з найбільш захищених та надійних у РФ. Поширити

Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вєртольоти россії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ», «Сєрєбро маґадана» та багато інших.

Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.

Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Що відомо про результати нової кібероперації ГУР

7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до виробництва зброї.

Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури РФ. Поширити