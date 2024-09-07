Працює ГУР. В Україні відзначають День воєнної розвідки

Українські військові розвідники відзначають 7 вересня професійне свято, яке є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє ГУР у справі захисту національних інтересів держави.
Головні тези:
- Українські військові розвідники працюють в умовах відкритої агресії Росії, забезпечують оперативну та об’єктивну розвідувальну інформацію для прийняття важливих рішень у сфері національної безпеки.
- Діяльність ГУР у 2023-2024 роках спрямована на ефективні спецоперації, що роблять неоціненний внесок у боротьбу за свободу українського народу.
- Завдяки розвитку безпілотних систем та кіберборотьбі ГУР має на меті стати спецслужбою нового зразка з високоефективними технологічними інструментами.
- Спецоперації ГУР, у тому числі знищення кораблів у Чорному морі та кібератаки на російських провайдерів, свідчать про високий рівень професіоналізму та успішності розвідників.
- Обмін військовополоненими, участь в обороні міст та операції на окупованих територіях — лише деякі аспекти роботи української військової розвідки.
В Україні відзначають День воєнної розвідки
У складних умовах відкритої агресії Росії Україна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об’єктивної та правдивої розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки.
Результатом діяльності ГУР МОУ упродовж 2023-2024 років є ефективні спецоперації, які ввійдуть в історію воєнних розвідок світу. В межах протидії повномасштабній російській агресії ГУР завдає ударів по найбільш вразливих військових цілях противника.
Воєнна розвідка стабільно демонструє результат — як на полі бою, так і з точки зору стратегічного планування.
У квітні 2024 року очільник ГУР Кирило Буданов заявив:
Сьогодні весь світ бачить результати фактичного втілення цього задуму.
За 2023-2024 рік ГУР масштабувало діяльність та запустило розвиток безпілотних систем (розпочато модернізацію надводного безпілотника ГУР Magura — V5) і кіберборотьби.
Кирило Буданов має на меті трансформувати ГУР у спецслужбу прозахідного, новітнього зразка з високоефективними технологічними інструментами. Так, за даними OSINT-агенції Molfar, упродовж 2024 року дрони ГУР МОУ найчастіше вражали військові аеродроми на території РФ і окупованого Криму. Надводний безпілотний човен ГУР Magura–V5 став рекордсменом серед такого типу безпілотників за кількістю уражень і знищень кораблів російського флоту.
Саме дрони ГУР одними з перших «відкривали сезон бавовни» на російських НПЗ.
Успішні дії воєнної розвідки в акваторії Чорного моря змінили баланс сил на користь України, а Чорноморський флот РФ перестав загрожувати економічній блокаді нашої держави. Воєнна розвідка України здійснила кілька успішних висадок у Криму для зондування слабких місць в обороні противника, а паралельно завдавала ударів по військових об’єктах РФ.
Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю Online.UA про те, як брали росіян в полон без жодного пострілу.
Важливу роль розвідка також виконує в процесі повернення українських військовополонених. Діючи згідно з розпорядженнями Президента, у співпраці з СБУ та міжнародними партнерами, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими вдається забезпечувати обмінний процес попри постійні провокації з боку РФ.
Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту Online.UA про те, як росіяни використовують полонених для психологічного тиску на родини, чи можна полоненим росіянам заборонити телефонувати додому та що відомо про так званий “Батальйон ім. Богдана Хмельницького”.
Результати роботи ГУР у 2024-ому році
Спеціалісти та бійці Головного управління розвідки мають десятки успішних спецоперацій проти Росії протягом 2024 року.
Знищення та ураження російських кораблів у Чорному морі. За півтора року за допомогою ударних дронів ГУР уразило 18 суден флоту РФ, з них 9 — знищено.
Так, у ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний корабель “Івановєц” чорноморського флоту РФ.
14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель «Цезарь Куніков» ЧФ РФ.
Успішну місію здійснили спецпризначенці “Групи 13” ГУР МО України.
А в ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищено чергове судно російських окупантів ― швидкісний катер проєкт КС 701 типу “Тунєц”. Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими організував та провів 55 обмінів. Так, на День Незалежності України 115 оборонців повернулися додому.
Збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А50 23 лютого 2024 року стало спільною операцією з Повітряними силами ЗСУ.
Цей літак був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.
Оборона Авдіївки.
Операції на Кінбурнській та Тендрівській косах.
Воїни групи “Циклон” Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Кінбурнській косі. На відео — вогневе ураження та знищення ворожих цілей
Удар по аеродрому РФ “Морозовск”: спільна операція ЗСУ, ГУР, СБУ.
Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора росії “Морозовск” у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.
Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.
Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі “Морозовск”, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.
ГУР реалізувало низку кібероперацій проти російських провайдерів, державних інституцій, оборонної промисловості, мобільних операторів тощо. Так, паралізовано розробника ядерних боєприпасів РФ; проведена кібероперація проти 100 російських вебресурсів, причетних до ведення, забезпечення або підтримки війни та “Ростелєкома”.
Також було атаковано сайт Міноборони РФ; проведено кібератаку, що спричинила масштабний збій програми керування дронами російських окупантів та центром космічної метеорології “Планєта”:
Оборона Часового Яру: уповільнення просування противника
Міжнародний легіон ГУР.
Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA дав пораду майбутнім добровольцям щодо служби та оцінив, хто саме потрібен на фронті.
Для служби в Міжнародному легіоні ГУР потрібні досвідчені військові та медики, які здатні працювати на максимумі щодня, впевнений Ратті "Вікінг" Бурдулі.
Оборона Харківщини.
Бійці Міжнародного Легіону ГУР МО України разом із білоруськими добровольцями полку Кастуся Калиновського нищать ворога на Харківському напрямку. На одній з ділянок після спроби прориву противник був ювелірно знищений мінометним вогнем.
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