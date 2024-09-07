Працює ГУР. В Україні відзначають День воєнної розвідки

Українські військові розвідники відзначають 7 вересня професійне свято, яке є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє ГУР у справі захисту національних інтересів держави.

В Україні відзначають День воєнної розвідки

У складних умовах відкритої агресії Росії Україна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об’єктивної та правдивої розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки.

Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за свободу мільйонів українців. Поширити

Результатом діяльності ГУР МОУ упродовж 2023-2024 років є ефективні спецоперації, які ввійдуть в історію воєнних розвідок світу. В межах протидії повномасштабній російській агресії ГУР завдає ударів по найбільш вразливих військових цілях противника.

Спецпризначенці ГУР

Воєнна розвідка стабільно демонструє результат — як на полі бою, так і з точки зору стратегічного планування.

У квітні 2024 року очільник ГУР Кирило Буданов заявив:

Ми запропонували план, спрямований на зниження російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, як-от військова промисловість, критичні військові цілі, їхні аеродроми, їхні пункти управління Кирило Буданов Начальник ГУР

Сьогодні весь світ бачить результати фактичного втілення цього задуму.

За 2023-2024 рік ГУР масштабувало діяльність та запустило розвиток безпілотних систем (розпочато модернізацію надводного безпілотника ГУР Magura — V5) і кіберборотьби.

Кирило Буданов має на меті трансформувати ГУР у спецслужбу прозахідного, новітнього зразка з високоефективними технологічними інструментами. Так, за даними OSINT-агенції Molfar, упродовж 2024 року дрони ГУР МОУ найчастіше вражали військові аеродроми на території РФ і окупованого Криму. Надводний безпілотний човен ГУР Magura–V5 став рекордсменом серед такого типу безпілотників за кількістю уражень і знищень кораблів російського флоту.

Українські дрони

Саме дрони ГУР одними з перших «відкривали сезон бавовни» на російських НПЗ.

Успішні дії воєнної розвідки в акваторії Чорного моря змінили баланс сил на користь України, а Чорноморський флот РФ перестав загрожувати економічній блокаді нашої держави. Воєнна розвідка України здійснила кілька успішних висадок у Криму для зондування слабких місць в обороні противника, а паралельно завдавала ударів по військових об’єктах РФ.

Оборона Авдіївки

У складі Сил оборони України бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, цивільних. Протягом 2024 року брали участь в обороні Харківщини, Часового Яру та Авдіївки. Поширити

Обмін військовополоненими на День Незалежності України

Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю Online.UA про те, як брали росіян в полон без жодного пострілу.

Важливу роль розвідка також виконує в процесі повернення українських військовополонених. Діючи згідно з розпорядженнями Президента, у співпраці з СБУ та міжнародними партнерами, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими вдається забезпечувати обмінний процес попри постійні провокації з боку РФ.

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту Online.UA про те, як росіяни використовують полонених для психологічного тиску на родини, чи можна полоненим росіянам заборонити телефонувати додому та що відомо про так званий “Батальйон ім. Богдана Хмельницького”.

Результати роботи ГУР у 2024-ому році

Спеціалісти та бійці Головного управління розвідки мають десятки успішних спецоперацій проти Росії протягом 2024 року.

Знищення та ураження російських кораблів у Чорному морі. За півтора року за допомогою ударних дронів ГУР уразило 18 суден флоту РФ, з них 9 — знищено.

Так, у ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний корабель “Івановєц” чорноморського флоту РФ.

14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель «Цезарь Куніков» ЧФ РФ.

Успішну місію здійснили спецпризначенці “Групи 13” ГУР МО України.

А в ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищено чергове судно російських окупантів ― швидкісний катер проєкт КС 701 типу “Тунєц”. Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими організував та провів 55 обмінів. Так, на День Незалежності України 115 оборонців повернулися додому.

Оборонці України повернулися додому

Збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А50 23 лютого 2024 року стало спільною операцією з Повітряними силами ЗСУ.

Цей літак був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

Оборона Авдіївки.

Спецпризначенці ГУР при обороні Авідіївки

Операції на Кінбурнській та Тендрівській косах.

Воїни групи “Циклон” Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Кінбурнській косі. На відео — вогневе ураження та знищення ворожих цілей

Удар по аеродрому РФ “Морозовск”: спільна операція ЗСУ, ГУР, СБУ.

Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора росії “Морозовск” у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Супутниковий знімок аеродрому “Морозовск”

Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі “Морозовск”, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

Кібератака на російських провайдерів

ГУР реалізувало низку кібероперацій проти російських провайдерів, державних інституцій, оборонної промисловості, мобільних операторів тощо. Так, паралізовано розробника ядерних боєприпасів РФ; проведена кібероперація проти 100 російських вебресурсів, причетних до ведення, забезпечення або підтримки війни та “Ростелєкома”.

Також було атаковано сайт Міноборони РФ; проведено кібератаку, що спричинила масштабний збій програми керування дронами російських окупантів та центром космічної метеорології “Планєта”:

Оборона Часового Яру: уповільнення просування противника

Міжнародний легіон ГУР.

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA дав пораду майбутнім добровольцям щодо служби та оцінив, хто саме потрібен на фронті.

Для служби в Міжнародному легіоні ГУР потрібні досвідчені військові та медики, які здатні працювати на максимумі щодня, впевнений Ратті "Вікінг" Бурдулі.

Оборона Харківщини.

Бійці Міжнародного Легіону ГУР МО України разом із білоруськими добровольцями полку Кастуся Калиновського нищать ворога на Харківському напрямку. На одній з ділянок після спроби прориву противник був ювелірно знищений мінометним вогнем.