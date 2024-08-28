ГУР дронами уразило нафтобазу "Зеніт" у Кіровській області РФ — джерела

ГУР завдало удару по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області Росії 28 серпня, що стало другим ефективним ураженням енергооб'єктів РФ за добу. Про це Online.UA повідомили джерела у військовій розвідці.
Головні тези:
- Українські дрони провели успішну атаку на російську нафтобазу “Зеніт” в Кіровській області.
- Цей інцидент є другою атакою українських дронів на ворожий об'єкт в Кіровській області РФ, яка спричинила пожежу на резервуарах нафтобази.
- Атака демонструє високий рівень технологічного розвитку українських безпілотників та їхню здатність уражати важливі об'єкти ворога на великій відстані.
Українські дрони успішно атакували російську нафтобазу "Зеніт"
Українські дрони вразили нафтобазу "Зеніт" у Котельничі Кіровської області РФ. Ціль знаходиться на відстані понад 1200 км від кордону України.
Це вже другий ефективний удар по російських НПЗ упродовж доби, реалізований ГУР.
Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох БПЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази.
Це перший випадок атаки українських дронів по ворожому обʼєкту в Кіровській області РФ.
ФДКУ "Зеніт" є об’єктом ворожого ВПК та забезпечує пальним окупаційні війська ЗС РФ.
Атака дронів на Кіровську область РФ: що відомо
28 серпня відбулася перша атака безпілотників на російську Кіровську область.Під ударом опинилася місцева нафтобаза, як повідомляють джерела Online.UA у військовій розвідці.
Згідно з останніми даними, одразу два безпілотники здійснили атаку склад з нафтопродуктами на комбінаті "Вятка" в місті Котельнич.
Місцева влада стверджує, що один із них вдарив у кришку резервуара, а другий дрон нібито поцілив у порожню цистерну.
Також наголошується, що в результаті атаки ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.
За словами ставленика Кремля у регіоні Олександра Соколова, наразі "ситуація під контролем".
Об 11:37 стало відомо, що вже третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу на одному із резервуарів.
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