ГУР дронами уразило нафтобазу "Зеніт" у Кіровській області РФ — джерела

ГУР завдало удару по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області Росії 28 серпня, що стало другим ефективним ураженням енергооб'єктів РФ за добу. Про це Online.UA повідомили джерела у військовій розвідці.

Українські дрони успішно атакували російську нафтобазу "Зеніт"

Українські дрони вразили нафтобазу "Зеніт" у Котельничі Кіровської області РФ. Ціль знаходиться на відстані понад 1200 км від кордону України.

Це вже другий ефективний удар по російських НПЗ упродовж доби, реалізований ГУР.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох БПЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази.

Це перший випадок атаки українських дронів по ворожому обʼєкту в Кіровській області РФ.

ФДКУ "Зеніт" є об’єктом ворожого ВПК та забезпечує пальним окупаційні війська ЗС РФ.

Атака дронів на Кіровську область РФ: що відомо

28 серпня відбулася перша атака безпілотників на російську Кіровську область.Під ударом опинилася місцева нафтобаза, як повідомляють джерела Online.UA у військовій розвідці.

Згідно з останніми даними, одразу два безпілотники здійснили атаку склад з нафтопродуктами на комбінаті "Вятка" в місті Котельнич.

Місцева влада стверджує, що один із них вдарив у кришку резервуара, а другий дрон нібито поцілив у порожню цистерну.

Також наголошується, що в результаті атаки ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.

За словами ставленика Кремля у регіоні Олександра Соколова, наразі "ситуація під контролем".

Кілька хвилин тому здійснено приліт БпЛА в Котельнич. Безпілотник атакував місткість для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Загоряння немає. Ситуація під контролем. На місці працює голова Котельнича Олег Ісмаїлов і профільні служби, — стверджує чиновник. Поширити

Об 11:37 стало відомо, що вже третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу на одному із резервуарів.