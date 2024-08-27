Нафтобаза у Ростовській області повністю знищена після атаки дронів — відео

У мережі з'явилося відео повністю згорілої нафтобази в Ростовській області. Пожежа на ній палала понад 5 днів після атаки дронів.
Головні тези:
- Атака дронів у Ростовській області призвела до повного знищення нафтобази, що працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських військ.
- Використання дронів-камікадзе українського виробництва було підтверджене джерелами в українській розвідці.
- Оцінки OSINT-аналітика показали, що під час пожежі на нафтобазі було повністю знищено 14 резервуарів з паливом, чотири — частково зруйновано, а доля 44 резервуарів залишається невідомою через щільний дим.
- Пожежа тривала понад 5 днів, а автори відео наголошують, що нафтобазу будували протягом 15 років, але вона була зруйнована всього за тиждень.
В якому стані Ростовська НПЗ після дронової атаки
На опублікованому відео можна побачити повністю вигорілу нафтобазу в Ростовській області. Автор відео зазначає, що її будували 15 років.
Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.
Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири — частково зруйновано, 16 — не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.
🚨update🚨— MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024
Proletarsk (21 August 2024)
Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot
3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov
I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility
h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER
Загалом пожежа на нафтобазі тривала 5 діб.
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