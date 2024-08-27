Нафтобаза у Ростовській області повністю знищена після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Нафтобаза у Ростовській області повністю знищена після атаки дронів — відео

Нафтобаза у Ростовській області повністю знищена після атаки дронів — відео
Read in English
Джерело:  online.ua

У мережі з'явилося відео повністю згорілої нафтобази в Ростовській області. Пожежа на ній палала понад 5 днів після атаки дронів.

Головні тези:

  • Атака дронів у Ростовській області призвела до повного знищення нафтобази, що працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських військ.
  • Використання дронів-камікадзе українського виробництва було підтверджене джерелами в українській розвідці.
  • Оцінки OSINT-аналітика показали, що під час пожежі на нафтобазі було повністю знищено 14 резервуарів з паливом, чотири — частково зруйновано, а доля 44 резервуарів залишається невідомою через щільний дим.
  • Пожежа тривала понад 5 днів, а автори відео наголошують, що нафтобазу будували протягом 15 років, але вона була зруйнована всього за тиждень.

В якому стані Ростовська НПЗ після дронової атаки

На опублікованому відео можна побачити повністю вигорілу нафтобазу в Ростовській області. Автор відео зазначає, що її будували 15 років.

15 років будували, за тиждень ухандокали, — каже автор відео, яке публікують російські канали.

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири — частково зруйновано, 16 — не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Загалом пожежа на нафтобазі тривала 5 діб.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Ростовській області росіяни третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі
У Ростовській області росіяни третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РПЦ влаштували молебен біля нафтобази у Ростовській області. Пожежу не можуть загасити вже 4 дні
РПЦ влаштували молебен біля нафтобази у Ростовській області. Пожежу не можуть загасити вже 4 дні
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Ростовській області четвертий день горить нафтобаза після атаки українських дронів — відео
Бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?