Нафтобаза у Ростовській області повністю знищена після атаки дронів — відео

У мережі з'явилося відео повністю згорілої нафтобази в Ростовській області. Пожежа на ній палала понад 5 днів після атаки дронів.

В якому стані Ростовська НПЗ після дронової атаки

На опублікованому відео можна побачити повністю вигорілу нафтобазу в Ростовській області. Автор відео зазначає, що її будували 15 років.

15 років будували, за тиждень ухандокали, — каже автор відео, яке публікують російські канали. Поширити

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири — частково зруйновано, 16 — не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

🚨update🚨

Proletarsk (21 August 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov



I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024

Загалом пожежа на нафтобазі тривала 5 діб.