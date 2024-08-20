У Ростовській області росіяни третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі

У Ростовській області РФ після атаки українських дронів третій день гасять пожежу на комбінаті "Кавказ". Площа займання збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.

Площа пожежі на нафтобазі у Ростовській області збільшилася

За даними росЗМІ, площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

Повідомляється, що зараз там палає приблизно 22 із 74 місткостей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів. Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.

Поки що займання локалізувати не вдалося. Пожежники постійно проливають територію між цистернами, щоб не допустити детонації.

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.