У Ростовській області РФ другу добу палає нафтобаза після атаки дронами

У ніч на 18 серпня дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнула пожежа, яка триває і досі.
Головні тези:
- Дрони атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області, спричинивши пожежу, яка триває досі.
- Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок дії дронів-камікадзе українського виробництва, які уражені ГУР МОУ у результаті операції.
- Влада закликала мешканців обмежити перебування на вулиці через дим від горіння паливних продуктів.
- Губернатор Ростовської області заявив, що система ППО успішно відбила атаку дронів, але пожежа виникла внаслідок падіння уламків нафтопродуктів.
Нафтобаза у Ростовській області палає другу добу поспіль
Як зазначають росЗМІ, Вже другу добу горить атакована українськими дронами 18 серпня нафтобаза в Пролетарську Ростовської області.
Ба більше через дим від нафтопродуктів, що горять, влада попросила жителів міста обмежити перебування на вулиці.
Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.
Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.
Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.
Деталі щодо результатів ураження нафтобази уточнюються.
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