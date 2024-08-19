У Ростовській області РФ другу добу палає нафтобаза після атаки дронами

У ніч на 18 серпня дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнула пожежа, яка триває і досі.

Нафтобаза у Ростовській області палає другу добу поспіль

Як зазначають росЗМІ, Вже другу добу горить атакована українськими дронами 18 серпня нафтобаза в Пролетарську Ростовської області.

Ба більше через дим від нафтопродуктів, що горять, влада попросила жителів міста обмежити перебування на вулиці.

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.

Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

Деталі щодо результатів ураження нафтобази уточнюються.