У Ростовській області РФ другу добу палає нафтобаза після атаки дронами
Категорія
Події
Дата публікації

У Ростовській області РФ другу добу палає нафтобаза після атаки дронами

У Ростовській області РФ другу добу палає нафтобаза після атаки дронами
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч на 18 серпня дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнула пожежа, яка триває і досі.

Головні тези:

  • Дрони атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області, спричинивши пожежу, яка триває досі.
  • Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок дії дронів-камікадзе українського виробництва, які уражені ГУР МОУ у результаті операції.
  • Влада закликала мешканців обмежити перебування на вулиці через дим від горіння паливних продуктів.
  • Губернатор Ростовської області заявив, що система ППО успішно відбила атаку дронів, але пожежа виникла внаслідок падіння уламків нафтопродуктів.

Нафтобаза у Ростовській області палає другу добу поспіль

Як зазначають росЗМІ, Вже другу добу горить атакована українськими дронами 18 серпня нафтобаза в Пролетарську Ростовської області.

Ба більше через дим від нафтопродуктів, що горять, влада попросила жителів міста обмежити перебування на вулиці.

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.

Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

Деталі щодо результатів ураження нафтобази уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео
Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України уразили комбінат РФ у Ростовській області
Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили комбінат РФ у Ростовській області
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нафтобаза у Ростовській області зазнала удару від дронів українського виробництва — джерела
Дрони

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?