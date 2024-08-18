Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео

Дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнули резервуари з дизпаливом.
Головні тези:
- Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області, спричинивши спалах резервуарів з дизпаливом.
- Губернатор повідомив про нібито успішну відбиту атаку, але ліквідація пожежі була можлива лише після припинення повторної атаки.
- Внаслідок попередніх атак на нафтобази в різних районах РФ були зафіксовані пожежі та вибухи.
Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ
Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.
Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.
За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.
Згодом губернатор уточнив, що "о 05:35 через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".
Тим часом російські медіа повідомляють, що палає нафтобаза через удар дронів.
Що відомо про попередні атаки на нафтобази РФ
Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.
Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.
За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.
Були зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.
Також 22 липня дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ.
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