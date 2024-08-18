Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео
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Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео

Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео
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Джерело:  online.ua

Дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнули резервуари з дизпаливом.

Головні тези:

  • Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області, спричинивши спалах резервуарів з дизпаливом.
  • Губернатор повідомив про нібито успішну відбиту атаку, але ліквідація пожежі була можлива лише після припинення повторної атаки.
  • Внаслідок попередніх атак на нафтобази в різних районах РФ були зафіксовані пожежі та вибухи.

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.

Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.

Згодом губернатор уточнив, що "о 05:35 через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".

Тим часом російські медіа повідомляють, що палає нафтобаза через удар дронів.

Що відомо про попередні атаки на нафтобази РФ

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.

За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.

Були зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Також 22 липня дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ.

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