СБУ та ЗСУ завдали удару по нафтобазі в Курській області РФ — відео

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Служба безпеки України та Сили оборони спільно організували потужну “бавовну” на російській Курщині 30 липня.
Головні тези:
- У результаті удару спалахнула пожежа на ворожому об'єкті.
- Операцію було проведено для підриву військово-економічного потенціалу російських окупантів.
- Очікуйте на додаткові деталі щодо результатів української операції. Слідкуйте за розвитком подій!
Пожежа на нафтобазі в Курській області РФ — операція СБУ та ЗСУ
Як уже вдалося дізнатися українським розвідникам, в результаті удару на ворожому об’єкті спалахнула пожежа.
Варто також звернути увагу на те, що удар було завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Незабаром буде оприлюднена більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази — наразі вона уточнюється.
“Бавовна” в Курську 30 липня. Як це було
За словами місцевих мешканців, в небі над Курськом уночі 30 липня гриміли потужні вибухи.
Окрім того, вони бачили дуже яскравий спалах.
Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов пізніше повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.
Згодом він заявив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-