СБУ та ЗСУ завдали удару по нафтобазі в Курській області РФ — відео

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Служба безпеки України та Сили оборони спільно організували потужну “бавовну” на російській Курщині 30 липня.

Пожежа на нафтобазі в Курській області РФ — операція СБУ та ЗСУ

Триває злагоджена робота Сил оборони України: завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів. Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога «Логістичний центр №43» в населеному пункті Вози, Курська область РФ, — йдеться в заяві Генштабу ЗСУ. Поширити

Як уже вдалося дізнатися українським розвідникам, в результаті удару на ворожому об’єкті спалахнула пожежа.

Варто також звернути увагу на те, що удар було завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Незабаром буде оприлюднена більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази — наразі вона уточнюється.

Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву військово-економічного потенціалу російських окупантів щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні! — підсумовує Генштаб ЗСУ. Поширити

“Бавовна” в Курську 30 липня. Як це було

За словами місцевих мешканців, в небі над Курськом уночі 30 липня гриміли потужні вибухи.

Окрім того, вони бачили дуже яскравий спалах.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов пізніше повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.