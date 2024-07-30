За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, після значних втрат в районі Гуляйполя у Запорізькій області окупаційна армія РФ більше не вдавалась до спроб наступу.

Що відбувається на фронті у Запорізькій області

Лиховій підкреслив, що 28 липня російські окупанти пробували атакувати позиції українських військових в районі Гуляйполя з використанням двох танків та багі та деякою іншою технікою та залученням трохи більших груп ніж зазвичай.

Це сталося після тривалої паузи, коли цей напрямок був відсутній в новинах, бо там не відбувалося ніяких штурмових дій. Стежимо, що буде далі, але вчора на цьому напрямку не відбувалося жодних ворожих активностей. Можливо росіяни отримали по зубах і вчора в атаку на Гуляйпільському напрямку не ходили, - зазначив речнив ОСУВ “Таврія”. Поширити

За його словами, ворог поніс значні втрати у техніці.

Військовий ЗСУ

Коментуючи ситуацію у Запорізькій області Лиховій підкреслив, що дислокація 90 тис російських окупантів в регіоні не свідчить про їхні наміри перейти у наступ.

Це не свідчить про те, що ворог різко накопичив там кількісний склад для того, щоб почати якісь штурмові дії більшими масивами, ніж це було раніше. Різких змін у складі, положенні та характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального угруповання не виявлено. Це те, що стосується операційної зони оперативного угруповання військ "Таврія" – Херсонська та Запорізька області, по яких проходить лінія фронту, - пояснює речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він зазначив, що українські військові продовжують виконання оборонних бойових завдань і вживають заходів з покращення тактичного положення і мають певні успіхи.

Лиховій підкреслив, що в злочинної армії РФ не має ресурсів для ведення наступу ще й на території Запорізької області.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного і на лівобережжі Херсонщини

Він додав, що протягом минулої доби було зафіксовано 7 атак злочинної армії РФ в районі Роботиного та ще три - поблизу Кринок на лівобережжі Херсонської області, де українські військові продовжують утримувати плацдарм.

У всіх випадках ворог атакував невеликими піхотними групами чисельністю до відділення, але успіху не мав і був відкинутий назад.