За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, після значних втрат в районі Гуляйполя у Запорізькій області окупаційна армія РФ більше не вдавалась до спроб наступу.
Головні тези:
- ЗСУ відбили атаки армії РФ у районі Гуляйполя, зупинивши бажання ворога проводити наступ.
- Дислокація 90 тисяч російських окупантів в Запорізькій області не свідчить про готовність до наступу.
- У районі Роботиного та Лівобережжі Херсонщини зафіксовано атаки ворожої армії, які були відбиті.
- Протягом минулої доби було виведено з ладу 78 осіб російських військ. Українські війська не зазнали втрат позицій.
- Ворожа армія не має ресурсів для ведення наступу на території Запорізької області, як підкреслює речник ОСУВ “Таврія”.
Що відбувається на фронті у Запорізькій області
Лиховій підкреслив, що 28 липня російські окупанти пробували атакувати позиції українських військових в районі Гуляйполя з використанням двох танків та багі та деякою іншою технікою та залученням трохи більших груп ніж зазвичай.
За його словами, ворог поніс значні втрати у техніці.
Коментуючи ситуацію у Запорізькій області Лиховій підкреслив, що дислокація 90 тис російських окупантів в регіоні не свідчить про їхні наміри перейти у наступ.
Він зазначив, що українські військові продовжують виконання оборонних бойових завдань і вживають заходів з покращення тактичного положення і мають певні успіхи.
Лиховій підкреслив, що в злочинної армії РФ не має ресурсів для ведення наступу ще й на території Запорізької області.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного і на лівобережжі Херсонщини
Він додав, що протягом минулої доби було зафіксовано 7 атак злочинної армії РФ в районі Роботиного та ще три - поблизу Кринок на лівобережжі Херсонської області, де українські військові продовжують утримувати плацдарм.
У всіх випадках ворог атакував невеликими піхотними групами чисельністю до відділення, але успіху не мав і був відкинутий назад.
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