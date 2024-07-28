Як ЗСУ стали використовувати БМП Bradley

У матеріалі видання зазначається, що використання цієї бронетехніки під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році виявилось провальним через змогу окупаційної армії РФ відстежити пересування Bradley за допомогою БпЛА.

Той факт, що жодна зі сторін не має переваги в повітрі, означає, що скупчення транспорту стають катастрофою, коли техніка вибивається артилерією, авіаударами, дронами і піхотою з протитанковими ракетами. У результаті українці набагато більше уваги приділяють машинам, що діють індивідуально, - пояснює аналітик RAND Corporation Джейкоб Паракілас. Поширити

БМП Bradley

Наразі українські військові, як зазначається, використовують не більше однієї або двох одиниць Bradley під час виконання бойових завдань з підтримки піхотних підрозділів, атак по позиціях злочинної армії РФ та евакуації цивільних осіб і поранених.

Що відомо про переваги Bradley над бронетехнікою армії РФ

Bradley мають ефективне озброєння та швидкісну мобільність, а також пристрої нічного бачення, що дає змогу їх використання під час атак вночі.

За словами українських військових, броня американських бронемашин більш ефективна, ніж у радянських зразків БМП на озброєнні окупаційної армії РФ.

Аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Грессель зазначив, що через загрозу атак безпілотників російських окупантів поблизу лінії фронту, Bradley почали використовуватись українськими військовими поодинці в оперативних місцях.

Зокрема, українські військові використовують Bradley для обстрілу укріплених позицій російських окупантів.

Bradley зарекомендував себе як універсальна зброя і його навіть адаптують до сучасних загроз. Наприклад, боротьби з російськими безпілотниками.

У боях проти танків російських окупантів Bradley поступається бойовими потужностями, однак виграє у скорострільності, що часто виявляється значно ефективнішим.

Аналітик підкреслює, що гармата Bradley не пробиває броню танків злочинної армії РФ, однак може завдати шкоди гарматі ворожого танку та системі прицілювання.

Аналітик RAND Паракілас зазначає, що Міноборони США проводить модернізацію Bradley із захистом від повітряних атак та БпЛА.