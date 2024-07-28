Украинские военные адаптировали эффективное использование американских БМП Bradley в развязанной Россией преступной войне.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно адаптировали использование американских БМП Bradley в преступной войне с Россией.
- БМП Bradley оказалась эффективной в боях с учетом угрозы атак беспилотников российских окупантов.
- Bradley обладает преимуществами в скоростной мобильности, эффективном вооружении и устройствах ночного видения, что делает ее важным ресурсом для украинской армии.
- Украинцы используют Bradley для поддержки пехотных подразделений, атак на позиции РФ и эвакуации гражданских лиц, сосредоточив внимание на индивидуально действующих машинах.
- Модернизация и защита Bradley от воздушных атак делают ее универсальным оружием, используемым украинской армией с учетом современных угроз.
Как ВСУ стали использовать БМП Bradley
В материале издания отмечается, что использование этой бронетехники во время контрнаступления ВСУ в 2023 году оказалось провальным из-за оккупационной армии РФ отследить передвижение Bradley с помощью БпЛА.
В настоящее время украинские военные, как отмечается, используют не более одной или двух единиц Bradley при выполнении боевых задач по поддержке пехотных подразделений, атак по позициям преступной армии РФ и эвакуации гражданских лиц и раненых.
Что известно о преимуществах Bradley над бронетехникой армии РФ
Bradley имеют эффективное вооружение и скоростную мобильность, а также устройства ночного видения, что позволяет их использовать во время атак ночью.
По словам украинских военных, броня американских бронемашин более эффективна, чем у советских образцов БМП на вооружении оккупационной армии РФ.
Аналитик Европейского совета по международным отношениям Грессель отметил, что из-за угрозы атак беспилотников российских окупантов вблизи линии фронта, Bradley начали использоваться украинскими военными в одиночку в оперативных местах.
В частности, украинские военные используют Bradley для обстрела укрепленных позиций российских окупантов.
Bradley зарекомендовал себя как универсальное оружие и его даже адаптируют к современным угрозам. К примеру, борьба с русскими беспилотниками.
В боях против танков российских окупантов Bradley уступает боевым мощностям, однако выигрывает в скорострельности, что часто оказывается значительно эффективнее.
Аналитик подчеркивает, что пушка Bradley не пробивает броню танков преступной армии РФ, однако может нанести ущерб орудию вражеского танка и системе прицеливания.
Аналитик RAND Паракилас отмечает, что Минобороны США производит модернизацию Bradley с защитой от воздушных атак и БПЛА.
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