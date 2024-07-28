Как ВСУ стали использовать БМП Bradley

В материале издания отмечается, что использование этой бронетехники во время контрнаступления ВСУ в 2023 году оказалось провальным из-за оккупационной армии РФ отследить передвижение Bradley с помощью БпЛА.

Тот факт, что ни у одной из сторон нет преимущества в воздухе, означает, что скопления транспорта становятся катастрофой, когда техника выбивается артиллерией, авиаударами, дронами и пехотой с противотанковыми ракетами. В результате украинцы гораздо больше внимания уделяют индивидуально действующим машинам, - объясняет аналитик RAND Corporation Джейкоб Паракилас. Поделиться

БМП Bradley

В настоящее время украинские военные, как отмечается, используют не более одной или двух единиц Bradley при выполнении боевых задач по поддержке пехотных подразделений, атак по позициям преступной армии РФ и эвакуации гражданских лиц и раненых.

Что известно о преимуществах Bradley над бронетехникой армии РФ

Bradley имеют эффективное вооружение и скоростную мобильность, а также устройства ночного видения, что позволяет их использовать во время атак ночью.

По словам украинских военных, броня американских бронемашин более эффективна, чем у советских образцов БМП на вооружении оккупационной армии РФ.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Грессель отметил, что из-за угрозы атак беспилотников российских окупантов вблизи линии фронта, Bradley начали использоваться украинскими военными в одиночку в оперативных местах.

В частности, украинские военные используют Bradley для обстрела укрепленных позиций российских окупантов.

Bradley зарекомендовал себя как универсальное оружие и его даже адаптируют к современным угрозам. К примеру, борьба с русскими беспилотниками.

В боях против танков российских окупантов Bradley уступает боевым мощностям, однако выигрывает в скорострельности, что часто оказывается значительно эффективнее.

Аналитик подчеркивает, что пушка Bradley не пробивает броню танков преступной армии РФ, однако может нанести ущерб орудию вражеского танка и системе прицеливания.

Аналитик RAND Паракилас отмечает, что Минобороны США производит модернизацию Bradley с защитой от воздушных атак и БПЛА.