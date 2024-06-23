ВСУ показали работу БМП Bradley на поле боя

ВСУ с помощью БМП Bradley ударили по пехоте РФ

На кадрах зафиксирована работа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады. Бойцы показали, как БМП Bradley работает по вражеской пехоте.

Как сообщают в ВСУ, на обратном пути в машину попал FPV-дрон. Но украинский экипаж этого не заметил и продолжил движение.

Bradley – это боевая машина пехоты американского производства. Украинская армия получила эти машины в начале 2023 года. Они активно используются на фронте.

ВСУ получили БМП, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C и противотанковым ракетным комплексом TOW.

ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили состав "Шахедов" в России

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что им вместе со Службой безопасности Украины удалось уничтожить состав "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.

Как утверждают воины, состав был ликвидирован силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии с СБУ.

Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, - говорится в сообщении. Поделиться

Более того, отмечается, что кроме средств поражения, также были успешно ликвидированы профессиональные инструкторы, которые занимались подготовкой персонала по обслуживанию пусков “Shahed-136/Герань-2”, а также тех курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных. систем.