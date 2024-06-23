ВСУ показали работу БМП Bradley на поле боя

Украинские бойцы используют американскую боевую машину пехоты Bradley в боях против оккупантов. Воины показали кадры боевого применения БМП.
Главные тезисы
- БМП Bradley активно используется в составе ВСУ в боях против оккупантов.
- Украинские военнослужащие впервые получили БМП Bradley в начале 2023 года и успешно используют их на фронте.
- Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать врага на земле, море и воздухе.
ВСУ с помощью БМП Bradley ударили по пехоте РФ
На кадрах зафиксирована работа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады. Бойцы показали, как БМП Bradley работает по вражеской пехоте.
Как сообщают в ВСУ, на обратном пути в машину попал FPV-дрон. Но украинский экипаж этого не заметил и продолжил движение.
Bradley – это боевая машина пехоты американского производства. Украинская армия получила эти машины в начале 2023 года. Они активно используются на фронте.
ВСУ получили БМП, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C и противотанковым ракетным комплексом TOW.
ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили состав "Шахедов" в России
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что им вместе со Службой безопасности Украины удалось уничтожить состав "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.
Как утверждают воины, состав был ликвидирован силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии с СБУ.
Более того, отмечается, что кроме средств поражения, также были успешно ликвидированы профессиональные инструкторы, которые занимались подготовкой персонала по обслуживанию пусков “Shahed-136/Герань-2”, а также тех курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных. систем.
Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Итого к победе! Слава Украине! — подчеркивают ВМС ВСУ и публикуют подтверждение своих слов.
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