ВСУ показали работу БМП Bradley на поле боя
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ показали работу БМП Bradley на поле боя

СтратКом ВСУ
БМП Bradley
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Украинские бойцы используют американскую боевую машину пехоты Bradley в боях против оккупантов. Воины показали кадры боевого применения БМП.

Главные тезисы

  • БМП Bradley активно используется в составе ВСУ в боях против оккупантов.
  • Украинские военнослужащие впервые получили БМП Bradley в начале 2023 года и успешно используют их на фронте.
  • Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать врага на земле, море и воздухе.

ВСУ с помощью БМП Bradley ударили по пехоте РФ

На кадрах зафиксирована работа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады. Бойцы показали, как БМП Bradley работает по вражеской пехоте.

Как сообщают в ВСУ, на обратном пути в машину попал FPV-дрон. Но украинский экипаж этого не заметил и продолжил движение.

Bradley – это боевая машина пехоты американского производства. Украинская армия получила эти машины в начале 2023 года. Они активно используются на фронте.

ВСУ получили БМП, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C и противотанковым ракетным комплексом TOW.

ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили состав "Шахедов" в России

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что им вместе со Службой безопасности Украины удалось уничтожить состав "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.

Как утверждают воины, состав был ликвидирован силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии с СБУ.

Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, - говорится в сообщении.

Более того, отмечается, что кроме средств поражения, также были успешно ликвидированы профессиональные инструкторы, которые занимались подготовкой персонала по обслуживанию пусков “Shahed-136/Герань-2”, а также тех курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных. систем.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Итого к победе! Слава Украине! — подчеркивают ВМС ВСУ и публикуют подтверждение своих слов.

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