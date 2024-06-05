ВСУ показали "охоту" САУ Cheetah на ракеты и дроны РФ — фото

На вооружении ВСУ есть зенитные самоходные установки (САУ) Cheetah. Они охотятся на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- ВСУ используют зенитные самоходные установки Cheetah для охоты на российские ударные дроны и ракеты.
- Украинские военные получили САУ Cheetah со слежкой и наведением на цели для эффективного отражения вражеских ударов.
- Бойцы провели интенсивную подготовку на этих боевых машинах в Германии и постоянно совершенствуют свои навыки.
- САУ Cheetah когда-то принадлежали Нидерландам, а позже были проданы Иордании, но теперь используются в ВСУ для повышения эффективности обороны Украины.
- Проведение тренировок и использование опыта во время учеб помогают украинским защитникам добиваться высокой эффективности в отражении вражеских авиационных ударов.
САУ Cheetah охотятся на российские ракеты и дроны в Украине
По его словам, бойцы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии: "Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы совершенствуем свои навыки. Просто тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в разных ситуациях".
Заместитель начальника управления текущих операций Воздушного командования "Запад" добавил, что украинские защитники стремятся достичь высокой эффективности при отражении авиационно-ракетных ударов и уничтожить максимальное количество целей: "Поэтому постоянно обучаем экипажи, собираем, обобщаем и распространяем лучший опыт, проводим тренировки контрольных целей".
Что известно о САУ Cheetah
Известно, что САУ Cheetah ранее стоял на вооружении армии Нидерландов. Более 10 лет назад 60 установок было продано Иордании.
Осенью 2023 г. появилась информация о том, что США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину.
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