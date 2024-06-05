ВСУ показали "охоту" САУ Cheetah на ракеты и дроны РФ — фото

На вооружении ВСУ есть зенитные самоходные установки (САУ) Cheetah. Они охотятся на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны.

САУ Cheetah охотятся на российские ракеты и дроны в Украине

Вооружение нашей зенитной самоходной установки — два орудия калибра 35 миллиметров. Имеем на борту радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наводки. Третий важный компонент установки — бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и наводит, — рассказал командир экипажа Cheetah Виталий. Поделиться

По его словам, бойцы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии: "Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы совершенствуем свои навыки. Просто тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в разных ситуациях".

Заместитель начальника управления текущих операций Воздушного командования "Запад" добавил, что украинские защитники стремятся достичь высокой эффективности при отражении авиационно-ракетных ударов и уничтожить максимальное количество целей: "Поэтому постоянно обучаем экипажи, собираем, обобщаем и распространяем лучший опыт, проводим тренировки контрольных целей".

Что известно о САУ Cheetah

Известно, что САУ Cheetah ранее стоял на вооружении армии Нидерландов. Более 10 лет назад 60 установок было продано Иордании.

Осенью 2023 г. появилась информация о том, что США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину.