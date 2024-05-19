В Британии бойцы ВСУ завершают тренировку на САУ AS90
Категория
Мир
Дата публикации

В Британии бойцы ВСУ завершают тренировку на САУ AS90

САУ AS90
Читати українською
Источник:  yahoo.com

Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

Что известно о тренировках ВСУ на САУ AS90

После завершения семинедельного курса обучение украинских новобранцев-артиллеристов отправят домой.

Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, добавили в Минобороны.

Что известно о САУ AS90

AS90 — это самоходная 155-мм артиллерийская пушка, которая впервые была изготовлена ​​в конце 1980-х годов и до сих пор находится на вооружении британской армии.

В Британии бойцы ВСУ завершают тренировку на САУ AS90

Пушка имеет 155-миллиметровый ствол 39-го калибра, способный стрелять до шести выстрелов в минуту с эффективной дальностью около 45 километров.

САУ управляется экипажем из шести человек, включая водителя, и может стрелять разными типами снарядов, включая фугасные, дымовые и осветительные снаряды. Оружие находится на задней части автомобиля, который очень мобильный и может не отставать от бронированных подразделений на поле боя.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь планирует провести военные учения в двух областях – детали
беларусь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские военные корабли прибыли на международные учения в Великобританию
Корабли
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия анонсировала совместные военные учения из США
военные

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?