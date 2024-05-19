Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

Что известно о тренировках ВСУ на САУ AS90

После завершения семинедельного курса обучение украинских новобранцев-артиллеристов отправят домой.

Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, добавили в Минобороны. Поделиться

Что известно о САУ AS90

AS90 — это самоходная 155-мм артиллерийская пушка, которая впервые была изготовлена ​​в конце 1980-х годов и до сих пор находится на вооружении британской армии.

В Британии бойцы ВСУ завершают тренировку на САУ AS90

Пушка имеет 155-миллиметровый ствол 39-го калибра, способный стрелять до шести выстрелов в минуту с эффективной дальностью около 45 километров.

САУ управляется экипажем из шести человек, включая водителя, и может стрелять разными типами снарядов, включая фугасные, дымовые и осветительные снаряды. Оружие находится на задней части автомобиля, который очень мобильный и может не отставать от бронированных подразделений на поле боя.