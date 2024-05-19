В Британии бойцы ВСУ завершают тренировку на САУ AS90

Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.
Что известно о тренировках ВСУ на САУ AS90
После завершения семинедельного курса обучение украинских новобранцев-артиллеристов отправят домой.
Что известно о САУ AS90
AS90 — это самоходная 155-мм артиллерийская пушка, которая впервые была изготовлена в конце 1980-х годов и до сих пор находится на вооружении британской армии.
Пушка имеет 155-миллиметровый ствол 39-го калибра, способный стрелять до шести выстрелов в минуту с эффективной дальностью около 45 километров.
САУ управляется экипажем из шести человек, включая водителя, и может стрелять разными типами снарядов, включая фугасные, дымовые и осветительные снаряды. Оружие находится на задней части автомобиля, который очень мобильный и может не отставать от бронированных подразделений на поле боя.
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