Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Що відомо про тренування ЗСУ на САУ AS90

Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.

Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, — додали в Міноборони. Поширити

Що відомо про САУ AS90

AS90 — це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена ​​наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.

В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90

Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.

САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.