В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.
Що відомо про тренування ЗСУ на САУ AS90
Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.
Що відомо про САУ AS90
AS90 — це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.
Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.
САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.
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