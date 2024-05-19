В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90
Категорія
Світ
Дата публікації

В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90

САУ AS90
Джерело:  yahoo.com

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Що відомо про тренування ЗСУ на САУ AS90

Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.

Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, — додали в Міноборони.

Що відомо про САУ AS90

AS90 — це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена ​​наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.

В Британії бійці ЗСУ завершують тренування на САУ AS90

Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.

САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь планує провести військові навчання у двох областях — деталі
навчання
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Українські військові кораблі прибули на міжнародні навчання до Великої Британії
Кораблі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія анонсувала спільні військові навчання із США
військові

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?