Саундтрек к ленте Тарантино "Криминальное чтиво" установил неожиданный рекорд

Музыкальное сопровождение фильма "Криминальное чтиво" стало самым продаваемым саундтреком на виниловых носителях в Великобритании. Произведение вошло в 40 самых популярных дисков 21 века, выпущенных с 1970 по 1999 годы.

Наиболее прослушиваемый саундтрек

По данным Official Charts, произведение заняло 16-е место в списке рейтинга. Это была единственная музыкальная тема из фильма, попавшая в этот список.

Альбом-саундтрек называется Pulp Fiction: Music from the Motion Picture и включает в себя рок-композиции, выполненные такими артистами, как Дасти Спрингфилд, Эл Грин, Нил Даймонд и другие.

На первом месте в рейтинге виниловых пластинок находится альбом Rumours (1977) группы Fleetwood Mac.

Что известно о фильме "Криминальное чтиво"

"Криминальное чтиво" — комедийный триллер 1994 года, одна из самых успешных работ режиссера Квентина Тарантино. По мнению многих критиков, образец постмодернистского кино.

Сюжет ленты рассказывает о приключениях американских преступников, которые попадают в неожиданные ситуации, навсегда изменяющие их жизнь.

Фильм получил премию "Оскар" за лучший сценарий, золотую ветвь Каннского кинофестиваля и награду MTV Movie Awards 1995 как самый лучший фильм.