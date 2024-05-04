Саундтрек до стрічки Тарантіно "Кримінальне чтиво" встановив неочікуваний рекорд

Музичний супровід фільму "Кримінальне чтиво" став найбільш продаваним саундтреком на вінілових носіях у Великій Британії. Твір увійшов до 40 найпопулярніших дисків 21 століття, випущених з 1970 по 1999 роки.

Найбільш прослуховуваний саундтрек

За даними Official Charts, твір зайняв 16-те місце у списку рейтингу. Це була єдина музична тема з фільму, яка потрапила до цього списку.

Альбом-саундтрек має назву Pulp Fiction: Music from the Motion Picture та включає рок-композиції, виконані такими артистами, як Дасті Спрінгфілд, Ел Грін, Ніл Даймонд та інші.

На першому місці у рейтингу вінілових платівок знаходиться альбом Rumours (1977) групи Fleetwood Mac.

Що відомо про фільм “Кримінальне чтиво”

“Кримінальне чтиво” — комедійний трилер 1994 року, одна з найуспішнійших робіт режисера Квентіна Тарантіно. За думкою багатьох критиків, є зразком постмодерністського кіно.

Сюжет стрічки розповідає про пригоди американських злочинців, які потрапляють у несподівані ситуації, що назавжди змінюють їхнє життя.

Фільм отримав премію “Оскар” за найкращий сценарій, золоту гілку Каннського кінофестивалю та нагороду MTV Movie Awards 1995 як найращий фільм.