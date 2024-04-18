Останній фільм Квентіна Тарантіно. Режисер ухвалив неочікуване рішення

Всесвітньо відомий американський кінорежисер Квентін Тарантіно припинив роботу над своїм десятим фільмом "Кінокритик", який повинен був стати останнім у його кар'єрі.

Світ не побачить стрічку Квентіна Тарантіно "Кінокритик"

Як вдалося дізнатися виданню Deadline від своїх інсайдерів, митець просто передумав знімати цей фільм.

За словами анонімних джерел, спочатку він просто переписав початковий сценарій "Кінокритика", що стало причиною затримки початку виробництва. Однак він потім взагалі вирішив не знімати цю стрічку.

Фільм, який планувався як десятий та останній фільм Тарантіно, активізувався після завершення акторського страйку у США. Вже з'являлися звістки, що одну з головних ролей зіграє Бред Пітт, для якого роль у стрічці Тарантіно стала б третьою спільною роботою з режисером. Поширити

Що важливо розуміти, під час Каннського кінофестиваля Тарантіно навіть розкрив кілька деталей майбутнього "Кінокритика".

За його словами, дія стрічки повинна була б відбуватися в Каліфорнії 1977 року та розповідати про актора, що писав рецензії на фільми для порновидання.

Окрім того, декілька місяців тому з’ясувалося, що штат Каліфорнія виділить Тарантіно на зйомки його останнього кіно субсидію у розмірі 20,2 млн доларів.

Журналісти звертають увагу на те, що Тарантіно не вперше відмовляється від свого задуму знімати власний фільм.

Щось схоже відбувалося 10 років тому, коли він скасував фільмування "Мерзенної вісімки". Після того, як сценарій стрічки злили в мережу, режисер відчув себе зрадженим, припинив роботу, але зрештою повернувся до проєкту.

Хто такий Квентін Тарантіно

Квентін Тарантіно — один із найвідоміших режисерів Голлівуду, сценарист та продюсер.

Його дебютом була стрічка "Скажені пси" у 1992-му, проте всесвітньо відомим режисерам зробив фільм "Кримінальне чтиво" (1994).

Саме ця стрічка зібрала багато престижних нагород: Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, "Оскар", премію BAFTA та "Золотий глобус".