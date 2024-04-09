Фільм Антона Птушкіна встановив рекорд для документальних стрічок в Україні

Фільм «Ми, наші улюбленці і війна», знятий Антоном Птушкіним, встановив рекорд. За перший вікенд прокату в Україні йому вдалося зібрати 2,3 мільйони гривень, що більше, ніж лауреат «Оскара» «20 днів у Маріуполі» заробив за 16 вікендів.

Фільм Антона Птушкіна встановив рекорд

Стрічка вийшла у прокат 4 квітня. За вікенд 4-7 квітня її переглянули 13440 глядачів. Наступний результат за касовими зборами першого вікенду серед документальних стрічок у фільму про ІТ «Перший код» — 975 000 грн.

4 квітня «Мі, наші улюбленці і війна» встановила ще один рекорд — найбільший старт у перший день у прокаті для документальних фільмів. Тоді стрічка зібрала 359 тисяч гривень.

За даними Ясінської, стрічку показали 142 кінотеатри на 174 екранах. Щодня відбувалося 240 сеансів фільму.

Що відомо про фільм «Ми, наші улюбленці та війна»

«Ми, наші улюбленці та війна» — перший документальний фільм Антона Птушкіна, створений у копродукції з канадською кінокомпанією Yap Films. Стрічка показує велику війну в Україні крізь призму життя тварин — як їх рятували з замкнених квартир, евакуювали з територій під обстрілами та як вони допомагали людям у складних обставинах.

Перший знімальний день припав на 20 серпня 2022-го. За півтора року Птушкін провів близько 60 інтерв’ю у понад 10 містах України, зокрема в Бахмуті незадовго до окупації. Команда провела три міжнародні зйомки — в Іспанії, Нідерландах і Польщі. Для фільму тривалістю 85 хвилин Птушкін зняв близько 85 годин відео.