Фильм Антона Птушкина установил рекорд для документальных лент в Украине
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Фильм Антона Птушкина установил рекорд для документальных лент в Украине

Мы, наши любимцы и война
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Фильм «Мы, наши любимцы и война», снятый Антоном Птушкиным, установил рекорд. За первый уикенд проката в Украине ему удалось собрать 2,3 миллиона гривен, что больше, чем лауреат «Оскара» «20 дней в Мариуполе» заработал за 16 уикендов.

Фильм Антона Птушкина установил рекорд

Лента вышла в прокат 4 апреля. За уик-энд 4-7 апреля ее просмотрели 13440 зрителей. Следующий результат по кассовым сборам первого уикенда среди документальных лент у фильма об ИТ «Первый код» — 975 000 грн.

4 апреля «Ми, наши любимцы и война» установила еще один рекорд — самый большой старт в первый день в прокате для документальных фильмов. Тогда лента собрала 359 тысяч гривен.

По данным Ясинской, ленту показали 142 кинотеатра на 174 экранах. Ежедневно проходило 240 сеансов фильма.

Что известно о фильме «Мы, наши любимцы и война»

"Мы, наши любимцы и война" — первый документальный фильм Антона Птушкина, созданный в копродукции с канадской кинокомпанией Yap Films. Лента показывает великую войну в Украине сквозь призму жизни животных — как их спасали из запертых квартир, эвакуировали с территорий под обстрелами и как они помогали людям в сложных обстоятельствах.

Первый съемочный день пришелся на 20 августа 2022 года. За полтора года Птушкин провел около 60 интервью более чем в 10 городах Украины, в том числе в Бахмуте незадолго до оккупации. Команда провела три международных съемки — в Испании, Нидерландах и Польше. Для фильма продолжительностью 85 минут Птушкин снял около 85 часов видео.

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