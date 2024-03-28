Звезда Голливуда разорвала контракт с Netflx из-за нежелания играть россиянку в фильме
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Звезда Голливуда разорвала контракт с Netflx из-за нежелания играть россиянку в фильме

Иванна Сахно
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Голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно впервые рассказала, что разорвала контракт с Netflix.

Почему Иванна Сахно расторгла контракт с Netflx

Сахно дала интервью Маричке Падалко, в котором рассказала, что ее еще во время наводнения утвердили на роль американки, которая родом из Советского Союза:

Моя команда даже знает, сразу говорит. У меня был момент, я была вовлечена в сериале Netflix. Это было во время наводнения. Это была роль россиянки. Это была роль американки, но у нее был бэкграунд из Советского Союза. Я уже была присоединена к этому проекту, потому что на тот момент это была одна из первых главных ролей в большом сериале Netflix. Мы не начали съем, мы сразу закрылись на ковод. И я поняла, что я не могу играть человека даже из Советского Союза. Я разорвала контракт с Netflix. Чуть-чуть проблемы у меня были, — рассказала Сахно.

Артистка поделилась, что не может озвучить, какую сумму штрафа теперь должна Netflix из-за своего решения, но поделилась, что за следующую работу, которую она проделывает с Netflix, она должна 50 процентов ее зарплаты.

Также Сахно подчеркнула, что она никогда не согласится играть россиянку из-за своих моральных ценностей. Актриса отметила, что сейчас в Голливуде все меньше и меньше представляют Россию.

Что известно о Иванне Сахно

Иванна Сахно в 15 лет вместе с матерью переехала в США. С 2013 года артистка живет и работает в Лос-Анджелесе.

Украинскому зрителю артистка, которой 26 лет, известна по ролям в ситкоме "Леся+Рома", биографической ленте "Иван Сила". В Голливуде актриса уже успела сыграть в блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание", экшн-комедии "Шпион, который меня бросил" и сериале Disney+ "Асока".

В апреле 2023 года Иванна Сахно приезжала в Киев, где показалась в бомбоубежище во время воздушной тревоги и послала российского диктатора Путина на три буквы.

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