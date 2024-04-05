Россияне придумали участие своего фильма "Брат 3" в Каннском кинорынке-2024
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Россияне придумали участие своего фильма "Брат 3" в Каннском кинорынке-2024

Каннский фестиваль
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Источник:  online.ua

Российские СМИ начали распространять информацию, что фильм "Брат 3" покажут в рамках кинорынка Каннского фестиваля Marché du Film. Организаторы фестиваля удивились таким заявлениям.

Россияне сфабриковали участие своего фильма на каннском Marché du Film

Российские медиа распространяли афишу фильма Брат 3 с заявлением об участии в Marché du Film.

Первоисточником СМИ указывали российскую продюсер Юлию Переверзеву и режиссера ленты Валерия Переверева.

Переверзев заявил, что фильму якобы обеспечена "международная дистрибуция и хорошая фестивальная жизнь".

Реакция Marché du Film

Украинские пользователи под одной из публикаций Marché du Film в Инстаграме спросили организаторов, почему те допускают к участию Россию.

Организаторы ответили, что не одобряют заявления россиян и удивлены таким анонсом.

Мы хотели бы объяснить, что мы сами очень удивлены, поскольку компания, о которой идет речь, не является ни экспонентом, ни аккредитованной компанией Marché du Film. Кроме того, показы Marché еще не подтверждены и будут обнародованы только в конце апреля. Наконец использование ими нашего бренда и логотипа запрещено.

Фото: скриншот

Также там напомнили, что если война не закончится на условиях, удовлетворяющих украинский народ, Каннский фестиваль и Marché du Film не будут принимать официальные российские делегации и не будут допускать присутствия любого, связанного с российским правительством.

Marché du Film в этом году пройдет с 14 по 25 мая. Там представят около 4 000 фильмов и проектов на стадии разработки. Киноспециалисты могут договариваться о создании, копродукции и дистрибуции лент.

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