Россияне придумали участие своего фильма "Брат 3" в Каннском кинорынке-2024

Российские СМИ начали распространять информацию, что фильм "Брат 3" покажут в рамках кинорынка Каннского фестиваля Marché du Film. Организаторы фестиваля удивились таким заявлениям.
Россияне сфабриковали участие своего фильма на каннском Marché du Film
Российские медиа распространяли афишу фильма Брат 3 с заявлением об участии в Marché du Film.
Первоисточником СМИ указывали российскую продюсер Юлию Переверзеву и режиссера ленты Валерия Переверева.
Переверзев заявил, что фильму якобы обеспечена "международная дистрибуция и хорошая фестивальная жизнь".
Реакция Marché du Film
Украинские пользователи под одной из публикаций Marché du Film в Инстаграме спросили организаторов, почему те допускают к участию Россию.
Организаторы ответили, что не одобряют заявления россиян и удивлены таким анонсом.
Также там напомнили, что если война не закончится на условиях, удовлетворяющих украинский народ, Каннский фестиваль и Marché du Film не будут принимать официальные российские делегации и не будут допускать присутствия любого, связанного с российским правительством.
Marché du Film в этом году пройдет с 14 по 25 мая. Там представят около 4 000 фильмов и проектов на стадии разработки. Киноспециалисты могут договариваться о создании, копродукции и дистрибуции лент.
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