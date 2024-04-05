Росіяни вигадали участь свого фільму "Брат 3" у Каннському кіноринку-2024

Росіяни сфабрикували участь свого фільму на каннському Marché du Film

Російські медіа поширювали афішу фільму "Брат 3" з заявою про участь у Marché du Film.

Першоджерелом ЗМІ вказували російську продюсерку Юлію Переверзєву та режисера стрічки Валерія Переверєва.

Переверзєв заявив, що фільму нібито забезпечено “міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя”.

Реакція Marché du Film

Українські користувачі під однією з публікацій Marché du Film в Інстаграм запитали організаторів, чому ті допускають до участі Росію.

Організатори відповіли, що не схвалюють заяв росіян та здивовані таким анонсом.

Ми хотіли б пояснити, що ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film. Крім того, покази Marché ще не підтверджені і будуть оприлюднені лише наприкінці квітня. Нарешті, використання ними нашого бренду та логотипу заборонено. Поширити

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Також там нагадали, що якщо війна не закінчиться на умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль і Marché du Film не прийматимуть офіційні російські делегації та не допускатимуть присутності будь-кого, пов’язаного з російським урядом.