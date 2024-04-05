Росіяни вигадали участь свого фільму "Брат 3" у Каннському кіноринку-2024

Російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що нібито фільм "Брат 3" покажуть в межах кіноринку Каннського фестивалю Marché du Film. Організатори фестивалю здивувались таким заявам.
Росіяни сфабрикували участь свого фільму на каннському Marché du Film
Російські медіа поширювали афішу фільму "Брат 3" з заявою про участь у Marché du Film.
Першоджерелом ЗМІ вказували російську продюсерку Юлію Переверзєву та режисера стрічки Валерія Переверєва.
Переверзєв заявив, що фільму нібито забезпечено “міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя”.
Реакція Marché du Film
Українські користувачі під однією з публікацій Marché du Film в Інстаграм запитали організаторів, чому ті допускають до участі Росію.
Організатори відповіли, що не схвалюють заяв росіян та здивовані таким анонсом.
Також там нагадали, що якщо війна не закінчиться на умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль і Marché du Film не прийматимуть офіційні російські делегації та не допускатимуть присутності будь-кого, пов’язаного з російським урядом.
Marché du Film цього року пройде з 14 по 25 травня. Там представлять майже 4 000 фільмів та проєктів на стадії розробки. Кінофахівці можуть домовлятися про створення, копродукцію та дистрибуцію стрічок.
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