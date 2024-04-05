Росіяни вигадали участь свого фільму "Брат 3" у Каннському кіноринку-2024
Категорія
Культура
Дата публікації

Росіяни вигадали участь свого фільму "Брат 3" у Каннському кіноринку-2024

Каннський фестиваль
Джерело:  online.ua

Російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що нібито фільм "Брат 3" покажуть в межах кіноринку Каннського фестивалю Marché du Film. Організатори фестивалю здивувались таким заявам.

Росіяни сфабрикували участь свого фільму на каннському Marché du Film

Російські медіа поширювали афішу фільму "Брат 3" з заявою про участь у Marché du Film.

Першоджерелом ЗМІ вказували російську продюсерку Юлію Переверзєву та режисера стрічки Валерія Переверєва.

Переверзєв заявив, що фільму нібито забезпечено “міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя”.

Реакція Marché du Film

Українські користувачі під однією з публікацій Marché du Film в Інстаграм запитали організаторів, чому ті допускають до участі Росію.

Організатори відповіли, що не схвалюють заяв росіян та здивовані таким анонсом.

Ми хотіли б пояснити, що ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film. Крім того, покази Marché ще не підтверджені і будуть оприлюднені лише наприкінці квітня. Нарешті, використання ними нашого бренду та логотипу заборонено.

Фото: скриншот

Також там нагадали, що якщо війна не закінчиться на умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль і Marché du Film не прийматимуть офіційні російські делегації та не допускатимуть присутності будь-кого, пов’язаного з російським урядом.

Marché du Film цього року пройде з 14 по 25 травня. Там представлять майже 4 000 фільмів та проєктів на стадії розробки. Кінофахівці можуть домовлятися про створення, копродукцію та дистрибуцію стрічок.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю — відео
Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Блогерка влаштувала акцію на підтримку українців на Каннському кінофестивалі — відео
Блогерка влаштувала акцію на підтримку українців на Каннському кінофестивалі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Каннський кінофестиваль оголосив переможців. Хто отримав золоту пальмову гілку
Каннський кінофестиваль оголосив переможців. Хто отримав золоту пальмову гілку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?