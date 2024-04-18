Последний фильм Квентина Тарантино. Режиссер принял неожиданное решение

Всемирно известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино прекратил работу над своим десятым фильмом “Кинокритик”, который должен был стать последним в его карьере.

Мир не увидит фильм Квентина Тарантино "Кинокритик"

Как удалось узнать изданию Deadline от своих инсайдеров, он просто передумал снимать этот фильм.

По словам анонимных источников, поначалу он просто переписал начальный сценарий "Кинокритика", что явилось причиной задержки начала съемок. Однако потом он вообще отказался снимать эту картину.

Фильм, планировавшийся как десятый и последний фильм Тарантино, активизировался после завершения актерской забастовки в США. Уже появлялись известия, что одну из главных ролей сыграет Брэд Питт, для которого роль в ленте Тарантино стала третьей совместной работой с режиссером. Поделиться

Что важно понимать, во время Каннского кинофестиваля Тарантино даже раскрыл несколько деталей будущего фильма.

По его словам, действие картины должно было бы происходить в Калифорнии в 1977 году и рассказывать об актере, который пишет рецензии на фильмы для порноиздания.

Кроме того, несколько месяцев назад выяснилось, что штат Калифорния выделит Тарантино на съемки его последнего кино субсидию в размере 20,2 млн. долларов.

Журналисты обращают внимание на то, что Тарантино не в первый раз отказывается от своего замысла снимать собственный фильм.

Что-то похожее происходило 10 лет назад, когда он отменил съемку "Мерзкой восьмерки". После того как сценарий ленты слили в сеть, режиссер почувствовал себя преданным, прекратил работу, но в конце концов вернулся к проекту.

Кто такой Квентин Тарантино

Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров Голливуда, сценарист и продюсер.

Его дебютом была лента "Бешеные псы" в 1992-м, однако всемирно известным режиссерам сделал фильм "Уголовное чтиво" (1994).

Эта лента собрала много престижных наград: Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, "Оскар", премию BAFTA и "Золотой глобус".