Недавно на фронте была замечена новейшая российская колесная САУ 2С43 "Мальва". Это первый известный случай использования на поле боя.

Россияне используют новую САУ "Мальва"

Оккупанты использовали новую технику во время боя в Харьковской области, хотя сама САУ в этот момент была "засвечена" на территории Белгородской области РФ.

Первую публичную демонстрацию 2С43 "Мальва" россияне провели в 2020 году, однако армия РФ начала их получать только в октябре 2023 года. За это время пропагандисты дважды заявляли об успешных испытаниях этой техники, но результаты не озвучивали.

По мнению экспертов, эту САУ можно считать российской попыткой создавшего аналог французской САУ CAESAR. Однако их версия фактически предусматривает перестановку пушки 2А64 калибра 152 мм от "Мста-С" с дальностью стрельбы до 24 километров на колесную базу.

Пока известно, что боевая масса "Мальвы" 32 тонны. Для ее работы нужно 5 человек. Возимый боезапас САУ — 30 снарядов, а шасси — БАЗ-6010-027 с бронекабиной.

Что известно о САУ "Мальва"

Эта военная техника — разработка Центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Над ее созданием работали с 2010-х годов.

В основе лежит пушка 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Она способна вести огонь на дистанции до 24,7 км от осколочно-фугасных снарядов и до 29 км активно-реактивных боеприпасов.

Фото САУ в Белгородской области опубликовал украинский разведчик Kriegsforscher. "Мальву" зафиксировал украинский разведывательный дрон, который ведет постоянное наблюдение за российской артиллерией вдоль границы.