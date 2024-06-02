Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию

Информацию о том, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира, немецкое агентство Bild получило от источников в дипломатических кругах Эр-Рияде.

Причиной такого решения Саудовской Аравии вроде бы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия.

Официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.

Собеседник агентства в украинском посольстве в Эр-Рияде рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский "отложил" свой визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться в эти выходные, до завершения "саммита мира".

Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира

Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира.

В том числе на саммит приедут 70-75 лидеров государств. Об этом в ходе общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки. Однако пока неизвестно, приедет ли президент Джо Байден.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.