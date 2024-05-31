Китай отказался от участия в украинском Саммите мира — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

Китай отказался от участия в украинском Саммите мира — Reuters

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Источник:  Reuters

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце.

Почему Китай не будет участвовать в Саммите мира

Три источника сообщили, что Пекин отклонил приглашение, так как не были выполнены условия участия.

На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди невыполненных условий — признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Что известно о Саммите мира

Саммит мира по войне в Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Российскую Федерацию не приглашали на заседание, впрочем, она будет иметь возможность принять участие в следующих встречах.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает попытки России помешать проведению Глобального саммита мира в Швейцарии лучшим свидетельством реальной важности этого форума для установления справедливого мира в Украине.

Недавно Зеленский публично пригласил Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит.

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, пока решения об участии Китая нет. В то же время, Пекин поддерживает "конференцию, которую будут признавать как Россия, так и Украина".

Ранее СМИ сообщали, что Ван И, высокопоставленный дипломат Китая, скорее всего, проигнорирует саммит мира из-за возможного участия в саммите БРИКС, который одновременно проведет Кремль.

Согласно данным Bloomberg, Байден, в свою очередь, может пропустить саммит из-за запланированного мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

В Соединенных Штатах заявили, что их страна примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно, кто именно поедет на это мероприятие.

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