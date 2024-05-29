Россия пытается сорвать проведение саммита мира — Зеленский
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Россия пытается сорвать проведение саммита мира — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, Россия начала угрожать странам-участницам саммита мира дестабилизацией, однако Кремлю не удастся сорвать его проведение.

Россия угрожает участникам саммита мира

Глава государства отметил, что Украина готовит дипломатический ответ на попытки России помешать проведению саммита.

Сорвать саммит Россия уже не сможет, хотя очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией, — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти действия являются следствием того, что мировое сообщество дало стране-агрессорке достаточно времени.

К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас почти сто государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям, подчеркнул Зеленский.

Украина знает все задачи оккупационной армии РФ на фронте

Глава государства отметил, что по возвращении в Украину после визитов в Испанию и Португалию заслушал доклады военного руководства по ситуации на фронте и последующих оборонительных действий.

По словам президента, сегодня он заслушал доклады главкома, начальника Генштаба, министра обороны по поводу текущей ситуации на фронте и дальнейших действий.

Внимание всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому на Донетчине, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине. Готовимся и к дальнейшей активности врага. Четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ — обязательно, — отметил Зеленский.

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