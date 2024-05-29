По словам президента Владимира Зеленского, Россия начала угрожать странам-участницам саммита мира дестабилизацией, однако Кремлю не удастся сорвать его проведение.

Россия угрожает участникам саммита мира

Глава государства отметил, что Украина готовит дипломатический ответ на попытки России помешать проведению саммита.

Сорвать саммит Россия уже не сможет, хотя очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что эти действия являются следствием того, что мировое сообщество дало стране-агрессорке достаточно времени.

К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас почти сто государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Украина знает все задачи оккупационной армии РФ на фронте

Глава государства отметил, что по возвращении в Украину после визитов в Испанию и Португалию заслушал доклады военного руководства по ситуации на фронте и последующих оборонительных действий.

По словам президента, сегодня он заслушал доклады главкома, начальника Генштаба, министра обороны по поводу текущей ситуации на фронте и дальнейших действий.