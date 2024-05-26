США подтвердили участие в украинском Саммите мира

В Соединенных Штатах заявили, что их страна примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако неизвестно, кто именно поедет на это мероприятие.
Участие в Глобальном саммите мира подтвердили представители более 80 стран
26 мая президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение на английском языке мировым лидерам, призвав принять участие в Саммите мира в Швейцарии.
В частности, он обратился к президенту США Джо Байдену и китайскому лидеру Си Цзиньпину.
Неназванное американское должностное лицо подтвердило агентство Reuters участие США в Саммите Мира. По словам собеседника агентства, американские представители примут участие в саммите.
В то же время, он отказался сообщить, кто это будет и на каком уровне.
Теперь свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.
Детали украинского Саммита мира в Швейцарии
Украина организует саммит мира в Швейцарии 15-16 июня.
Ранее Украина провела четыре встречи по Формуле мира президента Зеленского на уровне советников по вопросам национальной безопасности и политических советников.
Последняя подобная встреча прошла в швейцарском Давосе 14 января. В нем приняли участие представители 81 страны и международных организаций.
Предыдущие встречи проходили в 2023 году на Мальте, в Копенгагене и в Джидде (Саудовская Аравия).
В ноябре 2022 года на саммите G20 Владимир Зеленский представил Формулу мира из 10 пунктов, которая включает, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.
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